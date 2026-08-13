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В Италия избухна завод за боеприпаси

И на пристанището в Ротердам имаше взрив

13 Авг. 2026Обновена
Взривът е в Колеферо на 40 км от Рим
Взривът е в Колеферо на 40 км от Рим

В четвъртък в Италия, недалеч от Рим, е избухнал мощен взрив в завод за боеприпаси.

Както съобщават световните агенции, позовавайки се на местната полиция, на мястото на експлозията край градчето Колеферо, на около 40 км от Рим, работят пожарникари и полицаи.

На разпространено в социалните мрежи видео от момента на взрива се вижда огромно огнено кълбо, след което в небето се издига „гъба“ от дим.

Засега полицията и властите не съобщават нищо за причините за експлозията. Съответно няма и информация за каквато и да било връзка с войната в Украйна.

Италианската информационна агенция ANSA съобщи, че заводът е собственост на германската компания KNDS и произвежда боеприпаси със среден и голям калибър.

 

Експлозия и в Ротердам

Най-малко един човек е загинал, а няколко други са пострадали при експлозия днес преди обед в рафинерия на нидерландското подразделение на швейцарската група „Гънвор“ (Gunvor) в пристанището на Ротердам, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, като цитират изявление на полицията, съобщи БТА.

По данни на полицията взривът е станал около 11:30 ч. местно време на обекта на Gunvor Energy Rotterdam, разположен в района Европорт, който е част от едно от най-големите химически и нефтохимически индустриални зони в света.

Властите потвърдиха за един загинал, но все още не съобщават колко са ранените и в какво състояние се намират.

„Тази сутрин подизпълнител извършваше дейности по поддръжка в резервоарна шахта и по време на работата възникна инцидент“, заяви говорител на Gunvor Energy Rotterdam, цитиран от АФП.

Кореспондент на агенцията на място е видял следи от експлозията в района на съоръжението.

Започнато е разследване за установяване на причините за инцидента, като компанията заяви, че съдейства на властите.

Малко след взрива на място са били изпратени няколко линейки и медицински хеликоптер, съобщават регионални медии.

Полицията в Ротердам посочи още, че на мястото е обособен периметър за разследване. Аварийните служби съобщиха и за сериозно прекъсване на електрозахранването в пристанището, след като трансформатор се е запалил при все още неизяснени обстоятелства.

Няколко часа по-късно електрозахранването постепенно е било възстановено за предприятията в индустриалната зона на пристанището. В района са разположени множество петролни и газови компании, а пожарни екипи остават в готовност.

Говорител на енергийната компания „Шел“ (Shell) заяви, че експлозията не е засегнала дейността на компанията, предаде Ройтерс.

Работата на пристанищните терминали за втечнен природен газ също не е засегната, добави говорител на пристанището. Според него няма връзка между експлозията и прекъсванията на електричеството по-рано през деня.

Говорител на полицията заяви, че засега няма признаци на саботаж, но това е един от вариантите, които се разследват.

 

 

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Ключови думи:

Италия, взривове във военни заводи

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