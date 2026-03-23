Италия отхвърли с референдум съдебната реформа на Мелони

23 Март 2026
Джорджа Мелони
EPA/BGNES
Джорджа Мелони

Италианците отхвърлиха съдебната реформа, предложена на референдум от правителството на Джорджа Мелони. призна поражение, Това е първият ѝ голям политически неуспех, откакто встъпи в длъжност през 2022 г. Според частичните резултати „Не“-то води с 53,82% срещу 46,18% за „Да“-то при преброени бюлетини от над 2/3 от секциите. Избирателната активност е била от близо 59%.

“Италианците решиха. И ние уважаваме това решение. Ще продължим напред, както винаги сме го правили, отговорно, с решимост и с уважение към италианския народ и към Италия", заяви Мелони.

Мащабната реформа на съдебната система стана известна като „Реформата Нордио“ по името на правосъдния министър Карло Нордио. Тя предвиждаше няколко кардинални промени.

  • Разделяне на кариерите: Това е най-оспорваната точка. В момента италианските магистрати могат да преминават от ролята на съдия към тази на прокурор и обратно. Реформата предвижда тези два пътя да бъдат напълно разделени още от самото начало на кариерата, без възможност за смяна.
  • Два Висши съдебни съвета: Вместо сегашния единен Висш съдебен съвет (CSM), се предвижда създаването на два отделни органа – един за съдиите и един за прокурорите.
  • Жребий за членовете: Въвежда се нов механизъм за избор на членовете на тези съвети чрез жребий, за да се ограничи влиянието на политическите „фракции“ в съдебната система.
  • Нов Дисциплинарен съд: Създаване на независим Висш дисциплинарен съд, който да разглежда нарушенията на магистратите.

Според Галеацо Бинями, ръководител на парламентарната група на „Италиански братя“ в Камарата на депутатите, изходът от референдума не решава съдбата на правителството. „Познавам от известно време Джорджа Мелони и не си спомням за политическа битка, от която тя се е оттеглила. Така че не очаквам от нея да направи нещо по-различно от това, което тя винаги е правила“, заяви той.

„Постигнахме го! Да живее конституцията“, написа в „Туитър” бившият италиански премиер Джузепе Конте и лидер на опозиционното движение „Движение 5 звезди“, което беше против съдебната реформа.

„Мачът по същество приключи. „Не“-то победи за изненада на управляващите. Днес се случи един огромен политически факт и когато народът говори, палатът трябва да слуша“, заяви бившият италиански премиер Матео Ренци. Той подчерта, че неуспехът на съдебната реформа е един важен етап за премиера Мелони. “Днес посланието е много силно и ясно и това е едно гръмко поражение“, заяви Ренци, който е лидер на центристката партия „Италия Вива“. Според него поражението е тройно – първо за мотивите за съдебната реформа, после за цялото правителство и накрая и за арогантния начин, по който управляващите са искали да направят реформата.

