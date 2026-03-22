Италия провежда конституционен референдум

Италия гласува днес и утре на изключително важен конституционен референдум - ключово събитие за управлението на Джорджа Мелони. Става дума за мащабна реформа на съдебната система (известна като „Реформата Нордио“ по името на правосъдния министър Карло Нордио).

Това е референдум по чл. 138 от италианската конституция за потвърждаване или отхвърляне на конституционен закон, приет от парламента през 2025 г., но не с 2/3 мнозинство, затова отива на народно гласуване.

Гражданите отговарят на въпроса:

„Одобрявате ли текста на конституционния закон, изменящ членове 87 (т. 10), 102 (т. 1), 104, 105, 106 (т. 3), 107 (т. 1) и 110 от Конституцията, приет от парламента и публикуван в Официален вестник № 253 от 30 октомври 2025 г. под заглавие „Норми относно съдебния ред и учредяване на Дисциплинарния съд“?“

Основните промени, за които италианците трябва да гласуват „ЗА“ (Sì) или „ПРОТИВ“ (No), са:

Разделяне на кариерите: Това е най-оспорваната точка. В момента италианските магистрати могат да преминават от ролята на съдия към тази на прокурор и обратно. Реформата предвижда тези два пътя да бъдат напълно разделени още от самото начало на кариерата, без възможност за смяна.

Два Висши съдебни съвета: Вместо сегашния единен Висш съдебен съвет (CSM), се предвижда създаването на два отделни органа – един за съдиите и един за прокурорите.

Жребий за членовете: Въвежда се нов механизъм за избор на членовете на тези съвети чрез жребий, за да се ограничи влиянието на политическите „фракции" в съдебната система.

Нов Дисциплинарен съд: Създаване на независим Висш дисциплинарен съд, който да разглежда нарушенията на магистратите.

Референдумът се възприема като де факто вот на доверие към правителството. Ако референдумът се провали, това може сериозно да разклати кабинета на Мелони. Националната асоциация на магистратите (ANM) и опозицията (Демократическата партия и Движение „5 звезди“) са твърдо против, твърдейки, че реформата застрашава независимостта на съдебната власт и дава твърде много власт на правителството.