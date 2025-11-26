Медия без
Мъж се дегизирал като починалата си майка, за да получава пенсията ѝ

Случаят не е първият подобен в Италия

Днес, 11:38
Властите са сравнили официална снимка на починалата жена с тази на сина ѝ. След това полицията е проверила дома на мъжа и е открила тялото ѝ скрито в пералното помещение, казват разследващите.
Куриозен случай шокира Италия, след като стана ясно, че мъж е разследван за укриване на тялото на мъртвата си майка. На всичкото отгоре той обличал дрехите ѝ, слагал си бижутата ѝ, а с перука имитирал прическата ѝ. По този начин прибирал пенсията ѝ. Историята е разказана от в. "Гардиън".

От 2022 г. насам мъжът от северноиталианския град Мантуа е прибрал хиляди евро. Вместо да съобщи за смъртта на майка си, той скрил тялото ѝ в дома си. Едва по-рано този месец, когато 56-годишният мъж за пореден път се преоблякъл като майка си в опит да поднови личната ѝ карта в офиса на общината, той бил заловен.

Франческо Апорти, кметът на община Борго Вирджилио, разказва пред Corriere della Sera, че мъжът се е вмъкнал в офиса на общината, облечен като "възрастна жена". "Той носеше червило, лак за нокти, бижута и старомодни обеци, а косата му беше тъмнокафява и къса", каза той.

Мъжът се опитал да имитира женски глас, но от време на време се промъквали и няколко мъжки нотки, разказва кметът.

Corriere съобщи, че мъжът е работел като медицинска сестра, но към момента бил безработен. Благодарение на пенсията на майка си и три имота е имал годишен доход от 53 000 евро.

Това не е първият път в Италия, когато тялото на починал пенсионер бива скрито, за да може потомството му да се възползва от пенсията му. През 2023 г. стана ясно, че мъж във Верона е държал тялото на майка си у дома в продължение на пет години, докато е получавал пенсията ѝ.

Подобно откритие е направено същата година в град в Пулия: в този случай син е криел тялото на баща си у дома в продължение на 10 години.

