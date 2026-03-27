Градски транспорт, учители и журналисти стачкуват днес в Италия

Днес в Италия се провеждат три стачки: в транспорта, в училищата и на журналистите, предава БНР.

Обявените протестни действия са с различно времетраене.

Стачката, засягаща градския транспорт:

Обявена е от различни базови синдикати с искане за по-добро заплащане на служителите с увеличение от 150 евро, повече грижа за тяхната сигурност и здраве, както и да не се допускат в общинските транспортни компании външни изпълнители и подизпълнители.

В Милано транспортната стачка е 24-часова, в Торино осемчасова, а в Неапол - четиричасова.

Общонационален е протестът в училищата, който засяга целия училищен персонал.

Исканията са за увеличение на заплатите с 20% за компенсиране на инфлацията и приемане на постоянна работа там, където има свободни работни места.

Национален, 24-часов е протестът на журналисти от вестниците, периодичните издания, новинарските агенции, уеб изданията, телевизията и радиото. Обяви го Обединеният съюз на италианските журналисти (FNSI).

Протестиращите искат подновяване на договора им, изтекъл преди 10 години, достойнство в журналистическата работа и да се гарантира бъдещето на информацията.

Журналистите ще стачкуват с тези искания и на 16-и април.