Журналистите от австралийската ABC стачкуват ефективно

Стотици журналисти обявиха стачка за днес в най-голямата обществена медия в Австралия Ей Би Си с искане за по-високи заплати и гаранции, че изкуственият интелект няма да им отнеме работните места, разказва БНР, като цитира АФП.
Австралийската радио- и телевизионна корпорация (ABC) бе принудена да замени предаванията на живо с предварително записани програми, след като над 2000 журналисти и служители излязоха в 24-часова стачка.
Това е първата голяма стачка, която засяга телевизията от около 20 години насам.
"Служителите на Ей Би Си не искат да стачкуват, те искат да си вършат работата", отбелязва в изявление Алиансът за медии, развлечения и изкуства.
"Те искат справедливо заплащане, сигурна работа и предпазни мерки при използването на технологии като изкуствен интелект, за да се защити редакционната независимост и общественото доверие", добавя профсъюзът.
Членовете на синдиката гласуваха този месец да отхвърлят предложението за заплати, което според тях е под нивото на инфлацията.
Спадащите приходи от реклама и възходът на социалните медии доведоха до поредица от съкращения в медиите в Австралия, отбелязва АФП.