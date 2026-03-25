Журналистите от австралийската ABC стачкуват ефективно

EPA/БГНЕС Служители на ABC минават покрай министъра на комуникациите в сянка Сара Хендерсън (вдясно) в началото на 24-часовата национална стачка пред сградата на Парламента в Канбера, Австралия, 25 март 2026 г.

Стотици журналисти обявиха стачка за днес в най-голямата обществена медия в Австралия Ей Би Си с искане за по-високи заплати и гаранции, че изкуственият интелект няма да им отнеме работните места, разказва БНР, като цитира АФП.

Австралийската радио- и телевизионна корпорация (ABC) бе принудена да замени предаванията на живо с предварително записани програми, след като над 2000 журналисти и служители излязоха в 24-часова стачка.

Това е първата голяма стачка, която засяга телевизията от около 20 години насам.

"Служителите на Ей Би Си не искат да стачкуват, те искат да си вършат работата", отбелязва в изявление Алиансът за медии, развлечения и изкуства.

"Те искат справедливо заплащане, сигурна работа и предпазни мерки при използването на технологии като изкуствен интелект, за да се защити редакционната независимост и общественото доверие", добавя профсъюзът.

Членовете на синдиката гласуваха този месец да отхвърлят предложението за заплати, което според тях е под нивото на инфлацията.

Спадащите приходи от реклама и възходът на социалните медии доведоха до поредица от съкращения в медиите в Австралия, отбелязва АФП.