Журналистите от австралийската ABC стачкуват ефективно

Те настояват за по-високи заплати и гаранции срещу изкуствения интелект

Днес, 09:41
Служители на ABC минават покрай министъра на комуникациите в сянка Сара Хендерсън (вдясно) в началото на 24-часовата национална стачка пред сградата на Парламента в Канбера, Австралия, 25 март 2026 г.
Стотици журналисти обявиха стачка за днес в най-голямата обществена медия в Австралия Ей Би Си с искане за по-високи заплати и гаранции, че изкуственият интелект няма да им отнеме работните места, разказва БНР, като цитира АФП.

Австралийската радио- и телевизионна корпорация (ABC) бе принудена да замени предаванията на живо с предварително записани програми, след като над 2000 журналисти и служители излязоха в 24-часова стачка.

Това е първата голяма стачка, която засяга телевизията от около 20 години насам.

"Служителите на Ей Би Си не искат да стачкуват, те искат да си вършат работата", отбелязва в изявление Алиансът за медии, развлечения и изкуства.

"Те искат справедливо заплащане, сигурна работа и предпазни мерки при използването на технологии като изкуствен интелект, за да се защити редакционната независимост и общественото доверие", добавя профсъюзът.

Членовете на синдиката гласуваха този месец да отхвърлят предложението за заплати, което според тях е под нивото на инфлацията.

Спадащите приходи от реклама и възходът на социалните медии доведоха до поредица от съкращения в медиите в Австралия, отбелязва АФП.

Още новини по темата

Австралия отменя митата за коли, вино, шоколад от ЕС

24 Март 2026

Евакуираха австралийския премиер заради китайска трупа
26 Февр. 2026

16 са убитите при стрелбата на плажа Бонди в Сидни
14 Дек. 2025

"Редит" съди Австралия за забраната на социалните мрежи за деца

12 Дек. 2025

Забрана за интернет профили на деца в Австралия бе срещната на нож
03 Дек. 2025

Автомобилната администрация обяви безсрочна стачка
03 Дек. 2025

Стачка в Брюксел ще засегне и полетите до България
24 Ноем. 2025

Само една медия се съгласи с новите правила на Пентагона
14 Окт. 2025

Гърция е блокирана от 24-часова стачка
01 Окт. 2025

Атина остава без таксита заради протест
08 Септ. 2025

Австралия узакони правото на почивка след работния ден
26 Авг. 2025

От днес е забранено подслушването на журналисти в Европейския съюз
08 Авг. 2025

Австралия забранява YouTube за непълнолетни
30 Юли 2025

Още една блокада ще има другата седмица - в София
11 Юли 2025

