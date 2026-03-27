Циклон удари австралийската газова индустрия

Днес, 07:19
Рафинерия на "Шеврон"
Рафинерия на "Шеврон"

Циклонът "Нарел" в Австралия предизвика аварии в два от най-големите завода за производство на втечнен природен газ в света, съобщи енергийният гигант "Шеврон". Новината идва в момент, в който в Близкия изток войната води до силен ръст на цените на това гориво, предават БТА и Франс прес.

"Шеврон Австралия" полага усилия да възстанови производството в газовите съоръжения  "Горгон" и "Уийтстоун" след прекъсванията на производството“, се посочва в изявлението на компанията. Двете предприятия осигуряват около 5% от световния втечнен природен газ.

Циклонът е засегнал и производствен обект "Карата" на компанията "Удсайд" в щата Западна Австралия, допълва агенцията.

