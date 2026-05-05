България изпадна от топ 3 на страните с най-нисък дълг в ЕС

За първи път от много години България изпадна от челната тройка да държавите от ЕС с най-нисък дълг. Това показват актуалните данни на Евростат за последната четвърт на 2025 г., според които държавният ни дълг е достигнал 29,9% от БВП.

Страната ни преди често се бореше с Естония за първото място, но този резултат сега я изпраща на четвърта позиция, изпреварена още от Дания и Люксембург. 29.9% не изглежда никак зле на фона на държави като Гърция, Италия, Франция, Испания, Белгия, в които съотношението между държавния дълг и БВП надхвърля 100%. Лошото е, че България влезе в спирала на все по-голямо задлъжняване, от която измъкването е трудно и болезнено.

Според статистиката на Евростат нашата страна е на второ място в целия ЕС по скорост на задлъжняване. А колкото повече има борчове трупа една държава, толкова по-скъпо става за нея да тегли и обслужва нови заеми. Очаква се разходите за лихви в българския бюджет тази година да доближат рекордните 1 млрд. евро.

Икономисти предупреждават, че новото управление непременно трябва да спре трупането на заеми - предназначени основно за пълнене на бюджетни пробойни.

„България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор, докато регулаторно задушава производството и предприемачеството. Повече пари се наливат за заплати на чиновници и продънени социални системи, а срещу тях все по-малко произведени стоки и услуги. Стимулираното със заеми потребление ражда инфлация и всъщност работи за чужди икономики. Абсурд е да се стимулира потребление със заеми в малка и отворена икономика, тъй като парите първо създават инфлация и после изтичат навън", коментира във "Фейсбук" председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев.