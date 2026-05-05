Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България изпадна от топ 3 на страните с най-нисък дълг в ЕС

Само лихвите по държавните заеми вече наближават 1 млрд. евро

06 Май 2026
Все още Гърция е най-задлъжнялата държава в ЕС. Но пък подобрява съотношението дълг/БВП.
Все още Гърция е най-задлъжнялата държава в ЕС. Но пък подобрява съотношението дълг/БВП.

За първи път от много години България изпадна от челната тройка да държавите от ЕС с най-нисък дълг.  Това показват актуалните данни на Евростат за последната четвърт на 2025 г., според които държавният ни дълг е достигнал 29,9% от БВП.  

Страната ни преди често се бореше с Естония за първото място, но този резултат сега я изпраща на четвърта позиция, изпреварена още от Дания и Люксембург. 29.9% не изглежда никак зле на фона на държави като Гърция, Италия, Франция, Испания, Белгия, в които съотношението между държавния дълг и БВП надхвърля 100%. Лошото е, че България влезе в спирала на все по-голямо задлъжняване, от която измъкването е трудно и болезнено.

Според статистиката на Евростат нашата страна е на второ място в целия ЕС по скорост на задлъжняване. А колкото повече има борчове трупа една държава, толкова по-скъпо става за нея да тегли и обслужва нови заеми. Очаква се разходите за лихви в българския бюджет тази година да доближат рекордните 1 млрд. евро.

Икономисти предупреждават, че новото управление непременно трябва да спре трупането на заеми - предназначени основно за пълнене на бюджетни пробойни.  

 

Остро

„България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор, докато регулаторно задушава производството и предприемачеството. Повече пари се наливат за заплати на чиновници и продънени социални системи, а срещу тях все по-малко произведени стоки и услуги. Стимулираното със заеми потребление ражда инфлация и всъщност работи за чужди икономики. Абсурд е да се стимулира потребление със заеми в малка и отворена икономика, тъй като парите първо създават инфлация и после изтичат навън", коментира във "Фейсбук" председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

държавен дълг

Още новини по темата

Коалицията на Радев обещава готов кабинет в петък

05 Май 2026

Лихвите по държавните заеми бързо се качват

07 Апр. 2026

МФ емитира още 150 млн. евро нов дълг
23 Февр. 2026

Кабинетът в оставка изтегли трети заем от 150 млн. евро

10 Февр. 2026

Държавата изтегли първия си заем от 150 млн. евро за тази година
20 Яну. 2026

Коригираният бюджет: Било каквото било, вече ще бъде, както беше

10 Дек. 2025

Държавата се нагърби с нови 300 млн. лв. дълг
19 Ноем. 2025

Властта се кани да налее нови милиарди в държавни фирми
05 Ноем. 2025

Асен Василев: За една година задлъжняхме колкото за три
26 Авг. 2025

Теменужка Петкова: Кредитният ни рейтинг ще върви само нагоре
20 Юли 2025

България се пристрастява към евтини заеми
17 Юли 2025

За броени месеци държавата се нагърби с 16.2 млрд. лв. нови заеми
16 Юли 2025

Поетият нов дълг от правителството надхвърли 10 млрд. лв.
18 Юни 2025

Кабинетът набързо намести 7-те милиарда нов държавен дълг
18 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа