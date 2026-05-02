ПБ очаква саботаж с цените на горивата

Финансовото положение на държавата е катастрофално, смята председателят на парламентарната група Петър Витанов

Днес, 10:18
Петър Витанов
БНТ
"В момента цените на горивата изкуствено се задържат, за да бъдат отпушени в деня, в който "Прогресивна България" /ПБ/ дойде на власт, за да се усложни допълнително обстановката", заяви председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов в интервю за БНТ. Той описа апокалиптична картина в икономиката и финансите, с която ще трябва да се справят бъдещите министри. Очаква се да има нов кабинет до 9 май.

"Състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти дефицитът за тази година е над 7% и то при условие, че успеем да вземем всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно", каза той.

На първия етап задачата на министрите ще бъде да видят какви са скритите разходи - имало скрити фактури в чекмеджета, имало прехвърлени разходи от миналата за тази година. "Затова най-важното е установяването на фактическото състояние и мерките за структурни реформи. Всичко това ще излезе в рамките на един месец. Положението е катастрофално", каза Витанов. 

Витанов обвини правителството на Росен Желязков, че не е взело никакви мерки за овладяване на спекулата след приемането на конвергентния доклад. "У нас не се направи нищо. Имаше някакъв център за овладяване на инфлацията, който казваше, че няма инфлация. Ние всички по джоба си го усещаме. Вчера влизам в магазина - 10 евро грозде, 5.50 - домати. Това го няма в западните държави. Държавата се провали в овладяване на тези цени, което доведе до обедняване на българските граждани," възмути се той.

Първите законопроекти на ПБ ще бъдат за икономическото състояние на страната и овладяване на галопиращите цени. После ще са промените в съдебната власт и смяната на ВСС, като след консултации с другите парламентарни сили ще се прецени дали да има първо промяна в закона или да се тръгне директно към избор на нови членове. С приоритет са и законопроекти за ПВУ, защото България е напът да загуби много пари.

"Имам едно притеснение относно разделението на ПП и ДБ - да не се прави опит да бъде изнудвана ПБ, защото ще търсим 160 гласа за по-широкото конституционно мнозинство. Една от партиите може да не участва в такъв тип мнозинство и по-скоро да изнудва", каза той.

На въпрос трябва ли да бъдат съдебно разследвани Делян Пеевски и Бойко Борисов, Витанов отговори: "Тази свръхконцентрация на власт беше извънинституционална. Тя се крепеше на фигурите на един-двама-трима души. В този смисъл не е работа на НС да разследва, а работа на институциите да си свършат работата. Там, където има нарушения и незаконосъобразни действия, да се вземат съответните мерки. Аз апелирам за разследване не само на Борисов и Пеевски, а на всички участници в политическия живот, включително нямам основания да се притеснявам за разследвания и срещу бъдещите управляващи. Това би овладяло всякакви корупционни пориви", смята той.

НС не може да бъде "боксов ринг или Цирк дьо Солей", допълни Витанов.

Ключови думи:

Прогресивна България, бюджет 2026, Петър Витанов

