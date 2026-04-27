Авиокомпаниите въвеждат нови такси

Очаква се чувствително повишение на цените на полетите през лятото, тъй като авиационното гориво е поскъпнало почти двойно от началото на войната в Близкия изток. Повечето авиокомпании заявиха, че няма да изискват доплащане за вече закупените билети, а ще увеличават цените само за бъдещи продажби.

"По принцип повечето авиокомпании хеджират поскъпването на горивото, като купуват предварително на фиксирани цени. Нискотарифните Ryanair и Wizzair, например, имат достатъчно запаси и засега задържат цените", коментира пред Нова тв Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

В същото време авиокомпаниите измислиха как да покрият нарасналите си разходи, без да вдигат официално цените - като въвеждат допълнителни такси и условия, които в крайна сметка оскъпяват полетите.

Wizzair например силно е повишила цената за качване на борда на приорити багаж (куфар с размери 55х40х23. От известно време този багаж се таксува с 46 евро.

Ryanair, която преди година се прочу със стриктното следене на размера на кабинния багаж и безкомпромисното допълнително таксуване, когато той е по-обемен, вече го тегли и налага санкция, ако се окаже над 10 кг.

Дори Lufthansa, която не е нискотарифна авиокомпания, въвежда от 28 април такса за стандартния ръчен багаж (55x40x23 см) за къси и средни полети, който досега бе безплатен. Таксите започват от 15 евро, а пътниците с икономична тарифа ще имат право само на малък личен багаж (40x30x15 см) под седалката.

Същото важи и за Австрийските авиолинии.

Чартърните компании вече вдигнаха цените за предплатени отдавна полети, като въведоха допълнителна такса гориво - например от началото на април пътуващите за Египет плащат по 30 евро повече в една посока.

"За дългите полети някои компании задържат цените, като ги повишават само с 5-10%, за да продължат да летят. При тях по време на криза делът на горивото в цената на услугата се покачва от 20 на 30%", разясни Иванджиков.

Според него малките авиокомпании са в най-голяма степен негативно изложени на поскъпването на керосина и за тях има сериозни рискове да фалират.

Потребители обаче се оплакаха от силно завишени цени на Turkish Airlines, които извършват от Истанбул повечето полети от Европа към Азия след избухването на войната в Близкия изток. Цените за лятото и есента са скочили с над 50% в сравнение с преди войната.

British Airways също предупреди тези дни, че предстои да вдигне цените на полетите си, за да отрази по-високите разходи за гориво.

Другият негативен ефект от войната в Близкия Изток и затворения Ормузки проход е недостигът на авиационно гориво. Очаква се големите авиокомпании сериозно да намалят полетите си през лятото, ако Ормузкият проток остане затворен още две-три седмици. "Засега намеренията им са да разредят тези полети, които са по няколко пъти на ден по един и същ маршрут - предимно в Европа, но също така и презокеанските", каза Иванджиков.

В България, благодарение на работещата рафинерия в Бургас, няма проблем с доставките на керосин и летищата работят нормално.

"Към момента не виждам сериозен риск от липса на гориво на други летища в Европа. Повечето авиокомпании имат добро планиране. Те могат да зареждат повече гориво на летища, където е налично. Това обаче увеличава разходите. Ако цените продължат да растат, по-вероятно е авиокомпаниите да намаляват полети, отколкото да летят на загуба", каза председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

Той съобщи, че Европейската комисия преди две седмици е излязла с решение към авиокомпаниите - при отменен полет в рамките на 14 дни да връщат 100% парите на пътниците.

Междувременно испанският министър на туризма Жорди Ереу призова потребителите да закупят самолетни билети възможно най-скоро заради покачващите се цени на петрола.