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България обещава на ЕК повече данъци и рязане на чиновници

EК потвърди: Искаме процедура за прекомерен дефицит за България

13 Юни 2026Обновена
Европейска комисия
Уикипедия
Европейска комисия

България обещава събиране на повече данъци, изсветляване на икономиката, рязане на чиновници и окрупняване на държавната администрация. Това става ясно от цитирани от БНТ думи на вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, казани в Люксембург. Там Донев съобщил, че вече са проведени първите технически разговори с представители на Европейската комисия по бъдещата процедура за свръхдефицит. По-добра събираемост на данъците, изсветляване на сивата икономика са част от мерките, които се обсъждат, твърди той и добавя, че се говори и за намаляване и окрупняване на държавната администрация, свързано и с дигитализиране на услугите.

В същото време стане ясно, че Европейската комисия потвърждава, че предлага откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България. Това обяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис  в Люксембург след среща на финансовите министри на страните от ЕС, цитиран от обществената телевизия.

Еврокомисията съобщи за процедурата на 3 юни по време на представянето на европейския семестър за страните от общността. Домбровскис повтори , че сега Икономическият и финансов комитет трябва да даде становището си, а след това държавите от ЕС да вземат окончателното решение за откриване на процедурата. 

 "Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.", заяви еврокомисарят по икономическите въпроси.

България беше единствената държава, за която ЕК предложи да бъде открита процедура за прекомерен дефицит. Няколко други страни от ЕС вече се намират в такава процедура. Тя се прилага, когото дефицитът на някоя от държавите-членки надхвърли 3 процента от БВП или държавният дълг надхвърли 60 процента от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове. След това на съответната държава се дават препоръки и срокове за коригиране на дефицита и дълга. При неизпълнение могат да последват по-строги мерки, включително финансови санкции за страните от еврозоната.

Прогнозата на ЕК за дефицита на България за тази година е 4,1 процента от БВП. Българският финансов министър Гълъб Донев прогнозира още по-висок дефицит - от 7 процента. 

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процедура за свръхдефицит, Европейска комисия

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