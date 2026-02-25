Медия без
Еврокомисията излива милиарди на Източния фланг, включително и в България

Парите щели да отидат за евтини кредити за инфраструктура, за стена срещу дронове, за космически щитове, за пренос на ток

25 Февр. 2026
Сградата на Европейската комисия
ЕПА/БГНЕС
Сградата на Европейската комисия

Няколко региона в България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния са особено засегнати от хибридни военни дейности и от миграционни вълни, използвани като оръжие, както и от икономически и търговски затруднения, и от демографски спад. Това отчете днес Европейската комисия при представянето на стратегия за повишаване на подкрепата за източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, предава БТА.

Укрепването на тези региони е израз на съпричастност и стратегическа инвестиция в сигурността, конкурентоспособността и бъдещата европейска стабилност, се посочва в предложението на комисията. От началото на войната на Русия срещу Украйна ЕС разшири политическата, техническата и финансовата подкрепа за източните региони, като осигури възможности за подобрение на инфраструктурата, икономическата устойчивост, отбранителните способности, за преодоляване на предизвикателствата в енергетиката, се отбелязва в съобщението.

Условията за сигурността и за икономиката в тези региони продължават да се влошават заради войната и е необходима допълнителна подкрепа от ЕС, пояснява комисията. Затова в предложението се разглежда възможността посочените държави от ЕС да бъдат подпомогнати допълнително в областите на сигурността с развитие на мрежа за наблюдение на Източния фланг, с разработването на т. нар. стена срещу дронове, на европейска противовъздушна отбрана и на европейски космически щит.

Комисията предвижда да бъде улеснен достъпът до финансиране с кредити и консултантска подкрепа чрез Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции, национални и регионални насърчителни банки. Според ЕК е необходимо също сътрудничество със Световната банка за насърчаване на икономическото развитие в най-засегнатите региони.

За Балтийските държави се предлага ускорено свързване на мрежите за пренос на ток със системата на ЕС и развитие на трансгранична инфраструктура за водород. За всички посочени държави се разглежда възможността за обновяване на транспортните мрежи, развитие на пътища с двойно предназначение, на железопътна и пристанищна инфраструктура, трансгранични връзки с Украйна и Молдова.

Комисията предвижда всяка година да участва в разговори на високо политическо равнище за въздействието на дейността на ЕС върху развитието на източните региони по границите с Русия, Беларус и Украйна. Първата подобна среща е насрочена в края на този месец.

В съобщението се отбелязва, че след началото на войната в Украйна източните държави от ЕС преживяха по-бавен икономически растеж, спад в инвестициите, обезлюдяване, недостиг на работна ръка и по-високи разходи за сигурност. Комисията уточнява, че в предложението за следващия многогодишен бюджет на ЕС до 2034 г. са залегнали средства специално за източните гранични региони.

