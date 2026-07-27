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България надминава по цени на дизела 5 държави от ЕС

Не е нормално, защото имаме най-ниския акциз, коментира Владислав Панев

27 Юли 2026
Владислав Панев алармира, че поскъпването на дизеловото гориво в България е прекомерно.
Владислав Панев алармира, че поскъпването на дизеловото гориво в България е прекомерно.

Въпреки че акцизът върху дизела в България е най-нисък в целия Европейски съюз, цените по бензиностанциите у нас са по-високи от поне 5 държави - Полша, Словакия, Ирландия, Чехия и Хърватска. Това сочат данните на портала fuelo.eu, цитирани от депутата от "Демократична България" Владислав Панев. 

У нас дизеловото гориво поскъпна сериозно и средната му цена в момента е 1.73 евро за литър. За сравнение в Чехия, Ирландия, Хърватия литърът струва под 1.70 евро. В Полша и Словакия е 1.71. Защо България е с най-ниската акцизна ставка, а дизелът в пет други държави е по-евтин? Ето как Панев коментира този "феномен" във Фейсбук: 

Явно е у нас надбавките по веригата са много по-високи отколкото в изброените държави. Търговците вдигат бързо цените, когато петролът скача, но забравят да ги намалят при обратната тенденция.

Това става въпреки гръмките промени в два закона за борба с цените - за конкуренцията и за защита на потребителите, които управляващите приеха в началото на мандата си, за които говорих нееднократно, че само ще увеличат администрацията, но няма да свършат нищо полезно. Така и става.

Това става и въпреки, че имаме рафинерия, управлявана от държавата, на която особен управител е близък лично до премиера Радев. И въпреки, че беше постигнато споразумение с "Литаско" за възможност швейцарски търговци да търгуват с "Лукойл Нефтохим". Пак ли плащаме данък "Русия", и то в разгара на туристическия сезон, когато пътуваме най-много?", завършва с риторичен въпрос депутатът финансист. 

 

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Ключови думи:

цени на горивата, дизел, Владислав Панев

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