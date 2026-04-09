Икономиката ни губи 500 млн. евро заради войната в Близкия изток

БГНЕС Таван на цените и намаляване на ДДС на горивата не са работещи антикризисни мерки, но може да се мисли в бъдеща за таван на печалбата на бензиностанциите, заяви служебният финансов министър Георги Клисурски.

Обявеният от служебното правителство в края на март антикризисен пакет заради поскъпването на горивата от 100 млн. евро вече набъбна до 125 млн. Кабинетът на Андрей Гюров е приел още мерки за подкрепа.

Пред Нова тв финансовият министър Георги Клисурски обяви, че предприетите до момента мерки водят до 125 млн. евро допълнителни разходи за бюджета. В сряда, например, бяха гласувани нови 18 млн. евро субсидии за транспортните фирми - този път те са за фирмите, които извършват обществени пътнически превози по междуселищни автобусни линии. Отделно бяха отпуснати 2.5 млн. евро за училищния автобусен превоз.

По думите на финансовия министър предоставените до момента помощи и тези, които предстои да се предоставят, няма да доведат до допълнително надуване на инфлацията, защото са ограничени и строго таргетирани.

"Ако войната в Близкия изток отново ескалира и продължи, служебният кабинет ще мисли и за други подпомагащи мерки, като този път те ще бъдат за сметка на орязване на други бюджетни разходи", посочи Клисурски.

Според финансовия министър ако цената на суровия петрол се задържи трайно под 100 долара за барел и ако примирието в региона на Близкия изток действително продължи, може да видим намаление на цените на горивата на бензиностанциите до месец.

"Големият въпрос е дали ще се задържи това примирие и как ще реагират пазарите. Бих предположил, че ако има намаляване на цените на горивата, то ще бъде плавно, може би за месец. Засега има само два дни намаление на цените на петрола", посочи Клисурски. И допълни: "От опита при избухването на войната в Украйна през 2022 г. знаем, че възстановяването на цените на петрола отне три до шест месеца".

ПО-НИСЪК ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

Новата енергийна криза ще намали растежа на брутния вътрешен продукт на страната ни с 0.5 процентни пункта, показват прогнозите на база на цените на петрола до момента. Това се равнява на загуба от 500 млн. евро. Ако барелът поскъпне до 120 долара и нагоре, сметките ще бъдат други, стана ясно от думите на финансовия министър.

Според Клисурски и при най-негативния сценарий до налагане на таван на цените на горивата няма да се стигне, защото тази мярка води до дефицит на горива, както е видно от опита на други европейски страни.

Намаляване на ДДС също не е работеща мярка, защото няма да доведе до намаляване на крайните цени - търговците ще приберат голямата част от разликата, а в бюджета ще влязат по-малко постъпления от данъка, смята Клисурски.

България също не може да намали акциза на дизела и бензина, защото у нас тези специфични налози са на най-ниските допустими в ЕС нива.

Може обаче да се правят допълнителни отстъпки от акциза за земеделския дизел, което ще стане факт до седмица, обяви по-късно днес на брифинг в МФ министър Клисурски. Освен това в бъдеще бихме могли да активираме и намаляване на акциза на природния газ и електроенергията за градския транспорт, каза Клисурски.

Според него ограничаване на маржа на печалбата в рамките на 10 до 20% на търговците е по-добра антикризисна мярка от налагането на таван на цените. Тя обаче отново може да доведе до дефицити и затваряне на бензиностанции. За пример Клисурски даде Гърция, където много бензиностанции, особено по островите, затвориха, за да не работят без печалба на фона на растящи доставни цени.

"Проверките на НАП по бензиностанциите към момента показват, че те работят с намалени маржове на печалбата, но ако видим прекомерно увеличение на тези маржове, може да се наложат ограничения. Засега обаче няма нужда", уточни Клисурски.

Служебният финансов министър коментира и рекордно високия бюджетен дефицит в края на март, който достигна 1.5 млрд. евро. Той се дължи на нарасналите разходи за заплати в бюджетните организации и пенсиите в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. "Има е друга причина, която е положителна - нарасналите инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост. Правителството е направило плащания от 500 млн. евро национално съфинансиране. Това временно повишава дефицита, но после ще получим постъпления от ПВУ - 900 млн. евро през юни и 1.6 млрд. евро през ноември", посочи Клисурски.