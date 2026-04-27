България е с най-голям ръст на цените на бензин и дизел в Европа

Въпреки това страната ни остава с едни от най-евтините горива

Днес, 19:14
Илияна Кирилова

България е с едни от най-ниските цени на горива в Европа, но и с най-стръмно поскъпване след ескалацията на военния конфликт в Близкия изток, съобщава БГНЕС.

След ударите срещу Иран в края на февруари 2026 г. и последвалото затваряне на Ормузкия проток, цените на горивата в Европейския съюз са се повишили средно с 12%, а дизелът – с 26%.

В България ръстът на цената на дизела е 43% – най-високият ръст в Европейския съюз. Това поставя страната на първо място по темп на поскъпване при този вид гориво.

При бензина България също е сред държавите с най-голямо увеличение, като ръстът достига 22%, колкото в Белгия и Чехия.

За сравнение, сред големите икономики на ЕС Франция отчита 18% поскъпване на бензина и 36% при дизела, Германия е с 15% и 23%, Италия с 7% и 24%, а Испания – с едва 3% при бензина, но 27% при дизела.

Все още под европейското средно ценово ниво

Въпреки силния ръст, България остава сред страните с най-ниски цени на бензина в Европа. Сравнителните данни са към 20 април 2026 г., когато литър бензин у нас струва около 1,47 евро средно, което поставя страната ни на трето място сред най-евтините, след Малта и Полша. За сравнение, в Нидерландия цената достига 2,28 евро за литър, в Германия 2,11 евро, а във Франция и Гърция надхвърля 2 евро.

При дизела, с 1.79 евро за литър, България също остава под средните европейски нива, въпреки силното поскъпване. Разликата с най-скъпите пазари е значителна – в Нидерландия цената достига 2,30 евро за литър, във Франция 2,24 евро, а в Германия 2,13 евро.

В цяла Европа дизелът е поскъпнал повече от бензина.

Още новини по темата

"Лукойл Нефтохим" е осигурил доставките на петрол до юни
21 Апр. 2026

Само около 200 000 души ще получат 20 евро помощ за бензин и дизел
14 Апр. 2026

Икономиката ни губи 500 млн. евро заради войната в Близкия изток
09 Апр. 2026

Междуградският транспорт ще получи още 18 млн. евро субсидия
07 Апр. 2026

Дизелът поскъпна с 37%, а бензинът с 18,7% от началото на войната
05 Апр. 2026

Трайков: Промяна в търговията с емисии ще свали цените
05 Апр. 2026

Скъпите горива вече носят 50-60 млн. евро повече приходи от ДДС
01 Апр. 2026

Брюксел препоръчва да ограничим пътуването с кола и самолет
31 Март 2026

Щонова: Намаляване на ДДС и тавани не влияят на цените
31 Март 2026

НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"
30 Март 2026

Никой не харесва мерките на кабинета за горивата
28 Март 2026

Трайков се обяви за временни и ограничени мерки за ръста на цените
28 Март 2026

Кабинетът обяви мерки за бизнеса за 100 млн. евро
27 Март 2026

Фискалният съвет: По-малък ДДС на горивата не решава проблема с цените им
26 Март 2026

