България е с най-голям ръст на цените на бензин и дизел в Европа

България е с едни от най-ниските цени на горива в Европа, но и с най-стръмно поскъпване след ескалацията на военния конфликт в Близкия изток, съобщава БГНЕС.

След ударите срещу Иран в края на февруари 2026 г. и последвалото затваряне на Ормузкия проток, цените на горивата в Европейския съюз са се повишили средно с 12%, а дизелът – с 26%.

В България ръстът на цената на дизела е 43% – най-високият ръст в Европейския съюз. Това поставя страната на първо място по темп на поскъпване при този вид гориво.

При бензина България също е сред държавите с най-голямо увеличение, като ръстът достига 22%, колкото в Белгия и Чехия.

За сравнение, сред големите икономики на ЕС Франция отчита 18% поскъпване на бензина и 36% при дизела, Германия е с 15% и 23%, Италия с 7% и 24%, а Испания – с едва 3% при бензина, но 27% при дизела.

Все още под европейското средно ценово ниво

Въпреки силния ръст, България остава сред страните с най-ниски цени на бензина в Европа. Сравнителните данни са към 20 април 2026 г., когато литър бензин у нас струва около 1,47 евро средно, което поставя страната ни на трето място сред най-евтините, след Малта и Полша. За сравнение, в Нидерландия цената достига 2,28 евро за литър, в Германия 2,11 евро, а във Франция и Гърция надхвърля 2 евро.

При дизела, с 1.79 евро за литър, България също остава под средните европейски нива, въпреки силното поскъпване. Разликата с най-скъпите пазари е значителна – в Нидерландия цената достига 2,30 евро за литър, във Франция 2,24 евро, а в Германия 2,13 евро.

В цяла Европа дизелът е поскъпнал повече от бензина.