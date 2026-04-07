Междуградският транспорт ще получи още 18 млн. евро субсидия

Нова среща между транспортния бранш и представители на четири министерства ще се проведе за обсъждане на допълнителни антикризисни мерки заради скока на цената на дизела. Домакин на срещата е министърът на транспорта Корман Исмаилов.

"Правителството има готовност да отпусне допълнителни 18 млн. евро – целеви разходи за подпомагане на превозвачи, които извършват обществени пътнически превози в междуселищни автобусни линии в планински и други райони", заяви пред Нова тв министър Исмаилов.

По думите му целта е да се гарантира запазване на междуселищния транспорт в малките населени места, който е единствената възможност за придвижване на населението в тези райони, както и запазване на цените на тези превози. Тези транспортни услуги се ползват предимно от уязвими групи от населението като деца, учащи, пенсионери, хора с увреждания.

Освен това Министерството на финансите ще осигури 2.5 млн. евро за компенсиране на увеличените цени на горивата при транспорта на деца и ученици. Мярката е договорена съвместно с Министерството на образованието и науката и ще се предоставят по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Това ще стане с постановление на Министерския съвет, което се очаква да бъде одобрено на правителственото заседание в сряда. Мярката ще гарантира превоза с училищни автобуси до края на текущата и началото на следващата учебна година.

Министър Исмаилов припомни, че служебният кабинет вече е предоставил 11.4 млн. евро на общините за индексиране с 5% на определените за 2025 г. по общини субсидии за обществени пътнически превози. Мярката обхваща 159 общини и около 750 превозвачи в страната. От тази допълнителна субсидия 5.6 млн. евро са за градския транспорт в Столична община.

Сред предвидените от кабинета мерки е още двойно увеличение на държавната помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния сектор – от 25 млн. евро на 50 млн. евро. За тази цел е изпратено писмо до Европейската комисия за одобрение. Друга антикризисна мярка е отлагане с три месеца повишаването на екокомпонентата в тол таксите за камиони над 3,5 тона и за автобуси.

"Кризисният щаб работим в три направления. Сега сме във Фаза 1, напредваща към Фаза 2. Фаза 2 е още по-високи цени, прекъсване на определени вериги, прекъсване на доставка на суровини. Ние планираме ден за ден, седмица за седмица, и следим какъв ефект имат мерките. Мерките, взети преди месец, вече не са много релевантни", каза още служебният министър на транспорта.

Днес по данни на платформата Фуело средната цена на дизела се задържа нивото от понеделник - 1.73 евро за литър. Цената на А95 се задържа пети ден на ниво от 1.48 евро за литър.