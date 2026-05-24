Общини в Северозапада чупят рекорди по безработица

В София делът на незаетите е 1.7%, а в Димово е 64%, разкрива проучване на ИПИ

Днес, 11:20
Разликите между общините по дял на безработните са фрапиращи.
Чудовищни разлики има на българския пазар на труда. В големите градове и индустриалните им сателити безработицата е безпрецедентно ниска, а някои малки общини чупят черни рекорди. Това разкрива проучване на Института за пазарна икономика от серията "Регионални профили". Ето само няколко числа, показващи разлома между "двете Българии":  

Безработицата в София е 1.7%, в Божурище (индустриалната периферия на столицата) е 1,9%. Във Варна и близкия Белослав, в Елин Пелин (логистичен център), в промишлената община Пирдоп, в Бургас делът на хората без препитание също е съвсем нисък - 2.3-2.5 процента.

В другата България обаче има драматично високи стойности - например безработните в Белоградчик са 19.2%, във Ветово и в Главиница са над 22% (всеки пети е без работа). В Струмяни безработицата е 31.9%, в Макреш е 59%, а в Димово достига невъобразимите 64 процента. 

Данните за 2025 г. показват едновременно устойчиво подобрение на пазара на труда и задълбочаващ се структурен проблем, коментират авторите на анализа: "Недостигът на работна сила все по-често се превръща в ограничение пред икономическия растеж и развитието на бизнеса. В същото време в периферни и застаряващи общини където липсата на инвестиции и работни места продължава да поддържа висока безработица".

 

Ето още от изводите на ИПИ:

- "Клъстери" с много висока безработица са Северозападът, повечето дунавски общини, много от малките общини в Родопите, Сливенско, Разградско.

- Пограничните райони като цяло срещат по-сериозни предизвикателства на пазара на труда, и това личи ясно при нивата на безработицата.

- Същевременно 62 общини остават с под 5% дял на безработните, като повечето са големи градове, силно интегрираната им периферия или успешните регионални индустриални центрове.

- С над 10% дял на безработните са 117 общини - обикновено те са малки като население, отдалечени, застарели, с ниски инвестиции и водеща роля на публичния сектор в местната икономика.

 

Посоки

През 2025 г. делът на търсещите работа сред трудоспособното население намалява до 5,3%, разкрива проучването. В 170 общини има спад на дела на безработните, в 17 няма промяна, а в 78 има леко покачване. По-видима е негативната тенденция в районите на Добрич на Плевен – заради по-слабите резултати на аграрния сектор след бума през 2022-23 г. и по-общо намаляващото търсене на труд в отрасла.

 

