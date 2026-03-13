Над 1 млн. българи в активна възраст не работят

Близо две трети от заетите са в сектора на услугите

Днес, 13:19
Повечето работещи са в сферата на услугите.
БГНЕС
Повечето работещи са в сферата на услугите.

Над 1 млн. българи на възраст 15-64 г. са икономически неактивни. Това показват данните за движението на работната сила за 2025 г. в страната, публикувани в петък от Националния статистически институт. Това е 26.5% от хората в тази възрастова група, като за мъжете коефициентът е 23%, а при жените - 30.1%.

През 2025 г. безработните лица са 106.9 хил., от които 59.3 хил. (55.5%) са мъже и 47.6 хил. (44.5%) - жени. Коефициентът на безработица е 3.5%, като в сравнение с 2024 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 42.4%, а коефициентът на продължителна безработица - 1.5% (1.6% за мъжете и 1.4% за жените).

Броят на обезкуражените (хора, които искат да работят, но не търсят работа, защото не вярват, че ще намерят) е 16.5 хил., или 1.6% от всички икономически неактивни лица. В сравнение, през 2024 г. те са били 23.2 хил., което показва спад с около 6,7 хил. души. Това е устойчива тенденция в последните години на рекордно ниска безработица и огромен недостиг на кадри във всички сфери.

През 2025 г. общият брой на заетите лица e 2 930 100, от които 1,552 млн. (53.0%) са мъже и 1,377 млн. (47.0%) са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.2% (59.3% за мъжете и 47.6% за жените). В сектора на услугите работят малко над 2 млн. души, или 68.4% от заетите, в индустрията - 787.2 хил. (26.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 139.9 хил. (4.8%).

През 2025 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 913.8 хил., или 73.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2024 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.5 процентни пункта.

