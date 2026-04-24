Половината млади в България не работят

По заетост сред хората на възраст 20-29 г. сме на последните места в Европа

Днес, 11:04
Малък дял от младите се самоосигуряват сами.
Pexels
Малък дял от младите се самоосигуряват сами.

52,7% от младите хора на възраст между 20 и 29 години у нас работят. Това ни поставя на последните места в ЕС по заетост сред младите заедно с Румъния и Италия, показва проучване на Евростат за 2025 г.

 През 2025 г. коефициентът на заетост в страната ни е 77% за хора между 20 и 64 години, но младежите ни отбелязват по-ниска трудова активност от средната за ЕС (65,6%). Това ги поставя в групата на най-малко работещите в Европа. Най-нисък резултат за работещите млади се вижда в Босна и Херцеговина, която преговаря за членство в съюза – 46,5%. След нея са Италия с 47,6% и Румъния с 52%. Най-много работят в Нидерландия – 84%, както и в Малта (82,1%) и Германия (77%). 

Заетостта в ЕС е нараснала с 6,3% от 2015 г. насам. С нея се увеличават и самоосигуряващите се. 2,06 милиона от младежите в ЕС се осигуряват сами, като те са 7,9% от всички самоосигуряващи се в съюза. България е на предпоследно място с 5,3%, следвана от Испания с 5,9%. Последна е Ирландия с 5,1%. Най-висок е делът на самоосигуряващите се в Словакия – 12,2%.

