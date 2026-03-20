Само 36% от българите разчитат на е-правителството

В Дания всички ползват услугите на официалните сайтове

13 Апр. 2026
Въпреки усилията за дигитализация отношенията на българите с властите остават предимно аналогови.

Въпреки опитите за оптимизация и дигитализация, сайтовете на държавните институции у нас са сред най-малко ползваните в ЕС. Едва 36% от българите са ги ползвали през 2025 г. Това ни нарежда на предпоследно място в Европейския съюз, като след нас са единствено съседите ни от Румъния с 24,1%. Данните са на Евростат.

През 2025 г. 71,9% от хората в ЕС са използвали уебсайтове или приложения на публични органи, което е увеличение с 1,9 процентни пункта в сравнение с 2024 г. Страните от ЕС с най-висок процент на използване на услугите на електронното управление са Дания (98%), Нидерландия (96,2%), Финландия (96,1%) и Швеция (96,0%). На дъното освен Румъния и България, е и Италия с 57,7%.

Най-често услугите на електронното управление се ползват за получаване на информация за услуги, обезщетения, закони, работно време или подобни теми (44,2%). Достъпът до лична информация е втората най-често срещана дейност (41,3%), а подаването на данъчни декларации е на трето място (38,2%).

