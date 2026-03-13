Два наши района са с най-ниска продължителност на живота в ЕС

Смъртността от сърдечносъдови заболявания у нас е най-високата в съюза

20 Апр. 2026
България се отличи в поредните мрачни здравни статистики.
България се отличи в поредните мрачни здравни статистики.

България отново се отличава с много тежки показатели в две ключови статистики на Европейския съюз. Водим с много пред всички други държави по смъртност от сърдечносъдови заболявания. Освен това, оставаме с най-ниската продължителност на живота, показват данни на Евростат.

Смъртността от сърдечносъдови заболявания, които включват високо кръвно, сърдечни заболявания и заболявания на вените и артериите, в България е 923 случая на 100 000 души. Следващата държава – Румъния, е с доста по-ниска смъртност, 787 на 100 000. На трето място е Латвия със 726 смъртни случая на 100 000 души. Статистиката е за 2023 г.

Най-ниска смъртност отчита Франция – 163 на 100 000, което е в пъти по-ниско в сравнение с България. Испанците са близо до французите със 200 на 100 000, а на трето място е Дания с 208 на 100 000. Средната стойност за ЕС е 313 смъртни случая на 100 000. 

32,8% от всички смъртни случаи в ЕС през 2023 г. се дължат на сърдечносъдови проблеми. 23,9% са причинени от ракови заболявания и 7,8% – от дихателни заболявания. Общо 4,84 млн. души са починали в страните от съюза през 2023 г.

Другата статистика, в която България се отличава, е за очакваната продължителност на живота. За ЕС през 2024 г. тя се увеличава до 81,5 години. С най-висока продължителност на живота е регион Мадрид в Испания – 85,7 години, следван от два италиански региона – Тренто и Болцано, и Стокхолм, Швеция, като и при трите очакваната продължителност на живота е 85 г.

Най-ниска продължителност на живота Евростат отчита в българския Северозападен регион – 73,9 г., следван от френския остров в Индийския океан Майот – 74,5 г., и нашия Северен централен регион (74,9 г.).

Българите редовно излизат на водещи места по тютюнопушене, употреба на алкохол, застоял живот. Децата ни също са лидери по тютюнопушене и наднормено тегло. В същото време сме с най-много болнични легла на глава от населението при трагично неразвита профилактика и извънболнична помощ.

