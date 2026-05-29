Мъжете у нас живеят до 72,2 г., а жените – до 79,6 г.

Един от най-важните демографски показатели в статистиката – очакваната средна продължителност на предстоящия живот, леко се подобрява. За периода 2023-2025 г. тя е 75,9 г., като спрямо 2022-2024 г. се увеличава с 0,3 г. Постижението не е съществено, като се има предвид, че в предходния период все още влиза краят на пандемията. Данните показват средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Разликата между мъжете и жените е над 7 г. в полза на жените – мъжете живеят средно до 72,2 г., а жените – до 79,6 г. В сравнение с 2015 г. увеличението на средната продължителност на живота при мъжете е с 1,1 г., а при жените – с 1,6 г.

Средната продължителност на живота в градовете е с 2,9 г. по-висока (76,7 години) отколкото в селата (73,8 години).

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 17 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14,7 и 18,8 години. В сравнение с 2024 г. през 2025 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се увеличава с 0,3 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 72,7 години в област Видин до 78,2 години в област София (столица). Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Видин (8,9 години), а най-малка - в област Кърджали (5,9 години).