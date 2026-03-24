Повече българи живеят в къща, отколкото в апартамент

Въпреки представата, че населението на България все повече се концентрира в София и големите градове, и то в презастроени с кооперации квартали, всъщност повече хора у нас живеят в къщи, отколкото в апартаменти, показва статистика на Евростат за 2024 г. 52,9% от населението на страната обитава къщи, а 46,7% живее в апартаменти. Има и 0,4%, които живеят в друг тип дом - каравана и т.н.

Делът на живущите в апартаменти е 81,8% в големите градове, а в по-малките къщите взимат превес с 64,3%. В селските райони домовете се състоят почти изцяло от къщи (95,2%).

Нашето разпределение до голяма степен отговаря на средното ниво за ЕС - 51% от европейците живеят в къщи, 48% живеят в апартаменти, а 1% обитават мобилни домове като каравани, лодки и др. Има обаче и забележителни случаи – в Ирландия 90% от хората живеят в къща, в Нидерландия и Белгия - 77%, а в Хърватия - 76%. Най-малък дял население в къщи има в Испания - 35%, Малта - 37% и Германия - 39%.

По данни на Националния статистически институт към 31 декември 2024 г. в градовете у нас живеят 4 744 111 души, или 73,7%, а в селата - 1 693 249 души, или 26,3% от населението на страната. Към края на същата година градовете у нас са 257, а селата - 4999, но в 199 населени места няма население. 35,5% от хората живеят в шестте града с над 100 000 души население - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе.

Статистиците измерват качеството на дома по различни параметри, например с колко стаи разполага един човек от домакинството, дали не е твърде голям за нуждите на домакинството и т.н. България е в топ 3 на страните с най-висок дял пренаселени жилища в ЕС - 34%, заедно с Латвия (39%) и Румъния (41%), докато средното ниво за ЕС е около 17%. Това означава, че 34% от българите не разполагат с възприетото като стандарт - по една стая за всеки възрастен и по една детска стая на две деца от един пол и в сходна възраст (ако са от различен пол или има по-малко дете в семейството, то трябва отделна стая).

В твърде големи жилища за нуждите си живеят 14,3% от българите. Доста по-висок е делът на тези жилища в Кипър - 70,1%, Ирландия - 66,8% и Малта - 64,1%. Пример за такъв проблем са самотните възрастни.