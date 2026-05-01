Българите живеят в най-голям риск от бедност в Европа

В опасност от недоимък са по-често жени, от колкото мъже

Днес, 08:31
Илияна Кирилова
1,9 милиона българи живеят в домакинства в риск от бедност, тежки материални и социални лишения.

29% от населението на България е в риск от бедност и социално изключване. Това ни поставя на първо място по хора, живеещи на прага на бедността сред държавите от Европейския съюз, показва проучване на Евростат за 2025 г. 

Почти 1,9 млн. българи живеят в домакинства в риск от бедност, тежки материални и социални лишения или много ниска интензивност на труд. Тези данни сочат, че у нас броят на тези хора е по-голям от средния за ЕС - 20,9% или 92,7 млн.  души за 2025 г. От тях 5,7 млн. живеят в риск от бедност, тежки материални и социални лишения или много ниска интензивност на труд, а 46,9 мл. - само на прага на бедността. За щастие, се забелязва спад с около 600 000 души в ЕС, в сравнение с 2024 г.

Според проучването, в опасност от недоимък са по-често жени, от колкото мъже. Освен това, най-голям брой бедни има във възрастовия диапазон 18-24 години (26,3%), а най-малко - в групата на 50-64-годишните. 

След България най-много хора на прага на бедността има в Гърция с 27,5% и Румъния - 27,4%. Държавите с най-малък дял от населението в риск от бедност са Чехия (11,5%), Полша (15%) и Словения (15,5%).

