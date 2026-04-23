667 евро доход в София вече означава бедност

Ако човек разполага с 1304 лв. месечно в София (666,72 евро), това вече го квалифицира като беден. В Силистра и Видин обаче човек с такъв доход може да мине направо за богат – там бедността се измерва с доход под 580 лв. (296,55 евро) и под 664 лв. (339,5 евро). Тези данни за 2025 г. обяви днес Националният статистически институт. Без пенсии и социални помощи почти половината българи щяха да са бедни и макар бедността да намалява постепенно, то все още стотици хиляди българи не могат да си позволят базови неща, като спешна подмяна на пералня или хладилник, едноседмична почивка извън дома, нови дрехи, адекватно отопление и т.н.

Малко объркващо, НСИ определя различна линия на бедност от официалната, по която се равняват социалните помощи и помощите за хора с ТЕЛК. За статистиката линията на бедност се определя като 60% от средния общ разполагаем нетен доход, докато официалната линия на бедност се определя по редица показатели от правителството. Така линията на бедност през 2025 г. според НСИ е 866,67 лв. (443,12 евро), а за целите на социалното подпомагане е била 638 лв. (326,2 евро).

Хората под линията на бедност намаляват незначително спрямо 2024 г. и са били 1,369 млн. през 2025 г. Това е 21,2% от населението при 21,7% за 2024 г. Както винаги се отбелязва при тези статистики, пенсиите и помощите са ключов инструмент срещу бедността – без тях под линията на бедност щяха да са над 45% от населението.

В състоянието на бедността в България влиза и един любопитен показател за неравенството – отношението между доходите на 20-те процента най-богати и 20-те процента най-бедни. През 2025 г. разликата е седем пъти, колкото е била и пред 2024 г. В данните на Евростат обаче микроскопично намаление от 6,96 на 6,94 пъти. Това е най-голямата разлика в ЕС, като със сходен резултат е Латвия, а в Румъния съотношението е доста под нашето – 4,37.

В София линията на бедност е вдигната най-високо – 1304 лв. На следващо място е Варна, където човек е беден, ако е разполагал с под 977 лв. средномесечно през 2025 г. В Русе бедността се измерва с 904 лв. месечно, в Перник линията на бедност е 874 лв., а в Стара Загора – 883 лв.