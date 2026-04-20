Русия приветства Румен Радев

Москва приветства призивите за диалог от страна на бившия български президент Румен Радев, който спечели парламентарните избори на 19 април и изрази желание да възстанови отношенията с Русия.

„Разбира се, впечатлени сме от думите на г-н Радев, който спечели изборите, както и на няколко други европейски лидери за тяхната готовност да решават проблемите чрез диалог, прагматичен диалог с Руската федерация. Ние приветстваме това. Също така смятаме, че всички съществуващи разногласия, всякакви различия в взаимните интереси могат и трябва да бъдат решавани единствено на масата за преговори“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков по време на брифинг.

Румен Радев заложи твърдо на Русия Румен Радев вече изобщо не маскира проруската си ориентация, която проявяваше още като държавен глава. Бившият президент демонстрира афинитет към Москва по исторически, икономически и военни въпроси в публичните си изявления по време на предизборната кампания.

Реакцията на Москва сега спрямо него е повече от ласкава в сравнение с тази за спечелилия изборите в Унгария Петър Мадяр, който свали от власт унгарския премиер Виктор Орбан. „Ние не изпращаме поздравления на неприятелски страни. А Унгария е неприятелска страна; тя подкрепя санкциите срещу нас“, заяви Петков по адрес на Мадяр.

В Русия вече открито хвалят Румен Радев Румен Радев, наричан западни анализатори „българският Орбан", представлява също толкова голяма заплаха за единството на ЕС, колкото и унгарският.

Москва е „отворена за изграждане на добри, взаимноизгодни отношения“, но ще изчака да види дали общата линия на новото унгарско ръководство е прагматична или политизирана, добави тогава говорителят на Кремъл.

Межудверменно президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за победата на вчерашните предсрочни избори за Народно събрание с пост в социалните мрежи.

"Поздравления за Румен Радев за победата му на парламентарните избори. България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с общите ни предизвикателства. Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа Фон дер Лайен в "Екс".

Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.



Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges.



I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 20 април 2026 г.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също е поздравил Радев тази сутрин в телефонен разговор, стана ясно от негова публикация в "Екс". "Радвам се да ви посрещна отново в Европейския съвет. С нетърпение очаквам да работим заедно с вас по нашия общ дневен ред за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа", написа Коща.

И генералният секретар на НАТО Марк Рюте се е обадил по телефона и е поздравил Румен Радев с победата на „Прогресивна България“. Той изразил удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността. Марк Рюте подчертал, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за политическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона.