В Русия вече открито хвалят Румен Радев

Въпреки, че Румен Радев се опитва да използва протестите от 2025 г., които свалиха кабинета на Росен Желязков, протестиращите категорично се разграничиха от него

Румен Радев, наричан западни анализатори „българският Орбан“, представлява също толкова голяма заплаха за единството на ЕС, колкото и унгарският. Ако партията на Радев спечели, външната политика на България вероятно ще се промени и София вероятно ще стане толкова „неудобна“ за Брюксел, колкото Будапеща.“

Това пише „Независимая газета“ в статия под заглавие „Битката за България”. В нея лидерът на “Прогресивна България” е представен в силно положителна светлина.

В нея се отбелязва, че Радев е натрупал значителен политически капитал, превръщайки се в най-влиятелната и популярна фигура, като “не на последно място за това допринесоха и неговите „проруски възгледи“.

“През 2021 г., по време на предизборната кампания, Радев на практика призна Крим за руски; многократно наричаше Русия „освободителка на българския народ“; заявяваше, че тя не може да бъде враг на България; и признаваше, че антируските санкции на ЕС са безсмислени и неефективни. През май 2024 г. той твърдеше, че Киев няма да може да победи, и нееднократно подчертаваше необходимостта от възстановяване на диалога с Москва, призовавайки за дипломатическо решаване на конфликта в Украйна и открито подкрепяйки миротворческите инициативи на Доналд Тръмп”, изброява вестникът.

Сега бившият президент заявявя, че започва най-важната битка в живота си – „битката за България“. Неговата цел е „сваляне на олигархията“, укрепване на демокрацията и върховенството на закона. “На вълната на антикорупционната реторика на власт дойдоха почти всички действащи български политици, повечето от които впоследствие се превърнаха в символ на корупцията в очите на обществото. Радев обаче успя да запази репутацията си. Освен това той въведе в политиката много нови лица, които не са свързани с управляващия елит и съответно не са замесени в корупционни скандали”, смята вестникът.

Той споменава, че в момента Радев избягва всичко, което може да подсказва „проруска ориентация“. И предполага, че това е, за да не му попречи Брюксел да спечели изборите – както се случи преди година в Румъния, когато европейските институции използваха ресурсите си, за да отстранят националиста Калин Джорджеску от участие в президентската надпревара.

Най-ефективният начин за това е да се получи абсолютно мнозинство и да се състави еднопартийно правителство. Това обаче изглежда недостижимо за която и да е българска партия.

”Още отсега е ясно, че бившият президент ще трябва да направи труден избор – между коалиция с проевропейски (обвинявани в корупция) или проруски (антисистемни) сили. Съюз с първите би дискредитирал Радев в очите на обществото, а договорка с вторите би усложнила отношенията с ЕС. Но независимо от избора му, ако стане министър-председател, съдейки по последователните му позиции в подкрепа на Москва и готовността му да не приема безусловно инициативите на Брюксел, външната политика на България вероятно ще стане по-малко отстъпчива спрямо европейските изисквания.

Радев е традиционалист и скептик по отношение на евроинтеграцията. Неговото политическо кредо е да балансира между световните центрове на сила, за да защитава интересите на малка България. Трудно е да си представим какво би могло да го накара да промени тази позиция”, заключава вестникът.