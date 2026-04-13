В Русия вече открито хвалят Румен Радев

Румен Радев, наричан западни анализатори „българският Орбан“, представлява също толкова голяма заплаха за единството на ЕС, колкото и унгарският. Ако партията на Радев спечели, външната политика на България вероятно ще се промени и София вероятно ще стане толкова „неудобна“ за Брюксел, колкото Будапеща.“
Това пише „Независимая газета“ в статия под заглавие „Битката за България”. В нея лидерът на “Прогресивна България” е представен в силно положителна светлина.
В нея се отбелязва, че Радев е натрупал значителен политически капитал, превръщайки се в най-влиятелната и популярна фигура, като “не на последно място за това допринесоха и неговите „проруски възгледи“.
“През 2021 г., по време на предизборната кампания, Радев на практика призна Крим за руски; многократно наричаше Русия „освободителка на българския народ“; заявяваше, че тя не може да бъде враг на България; и признаваше, че антируските санкции на ЕС са безсмислени и неефективни. През май 2024 г. той твърдеше, че Киев няма да може да победи, и нееднократно подчертаваше необходимостта от възстановяване на диалога с Москва, призовавайки за дипломатическо решаване на конфликта в Украйна и открито подкрепяйки миротворческите инициативи на Доналд Тръмп”, изброява вестникът.
Сега бившият президент заявявя, че започва най-важната битка в живота си – „битката за България“. Неговата цел е „сваляне на олигархията“, укрепване на демокрацията и върховенството на закона. “На вълната на антикорупционната реторика на власт дойдоха почти всички действащи български политици, повечето от които впоследствие се превърнаха в символ на корупцията в очите на обществото. Радев обаче успя да запази репутацията си. Освен това той въведе в политиката много нови лица, които не са свързани с управляващия елит и съответно не са замесени в корупционни скандали”, смята вестникът.
Той споменава, че в момента Радев избягва всичко, което може да подсказва „проруска ориентация“. И предполага, че това е, за да не му попречи Брюксел да спечели изборите – както се случи преди година в Румъния, когато европейските институции използваха ресурсите си, за да отстранят националиста Калин Джорджеску от участие в президентската надпревара.
Най-ефективният начин за това е да се получи абсолютно мнозинство и да се състави еднопартийно правителство. Това обаче изглежда недостижимо за която и да е българска партия.
”Още отсега е ясно, че бившият президент ще трябва да направи труден избор – между коалиция с проевропейски (обвинявани в корупция) или проруски (антисистемни) сили. Съюз с първите би дискредитирал Радев в очите на обществото, а договорка с вторите би усложнила отношенията с ЕС. Но независимо от избора му, ако стане министър-председател, съдейки по последователните му позиции в подкрепа на Москва и готовността му да не приема безусловно инициативите на Брюксел, външната политика на България вероятно ще стане по-малко отстъпчива спрямо европейските изисквания.
Радев е традиционалист и скептик по отношение на евроинтеграцията. Неговото политическо кредо е да балансира между световните центрове на сила, за да защитава интересите на малка България. Трудно е да си представим какво би могло да го накара да промени тази позиция”, заключава вестникът.