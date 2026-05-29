ЕК отваря процедура по прекомерен дефицит срещу България

САЩ нямат отговор за визите, ние нямаме отговор за самолетите им

На 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България, обяви премиерът Румен Радев. По думите му причината е, че бюджетният дефицит надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

„Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме – популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж“, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще даде брифинг по темата. 

 

До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за САЩ за български граждани, заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.  "Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София. Затова днес ще приемем решение на МС, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация", обясни Радев.

Още за бюджетната "дупка"

Както "Сега" писа, дефицитът за 2025 г. на начислена основа (тоест отчетени към момента на възникването на приходите и разходите, а не към момента на извършването им) се оказа 3.5 % от БВП при позволени 3%. За целите на националната статистика МФ отчита дефицита на касова основа - с отчитане на реалните плащания, но дори и по тази методология дефицитът надхвърли леко прага от 3% и стигна 3,1%. България не успя да се вмести в ограничението въпреки много "хитрости" около дефицита - като авансово изтегляне на дивидент от публичните дружества, прехвърляне на разходи към ББР и други. Страната ни обаче се договори за дерогация от ограничението за 3% заради военните разходи и ще може да се възползва от нея. Вероятно и с дерогацията сметките не излизат, защото ЕК има право да открива процедура за свръхдефицит както на база реално отчетени дани за предходна година, така и заради очертаващ се свръхдефицит в близко време. 

Анонсът на Радев за предстоящи санкции от ЕК предизвика реакции на опозицията. Теменужка Петкова, бивш финансов министър на ГЕРБ, го обвини, че лъже: "Бих искала да отправя призив към премиера да не си служи с неверни интерпретации на факти и данни. Проблемът с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г. Данните за 2025 г. са уточнени с Евростат - тогава дефицитът е 3.5, но е намален, защото България с други членки от ЕС се ползва от дерогацията с увеличените разходи за отбрана", обясни Петкова.

Тя отрече и твърденията за манипулиране на числа в името на членството в Еврозоната: "Данните, с които България влезе в Еврозоната, се базират на  изпълнението на бюджета за 2024 г. Всички те са проверени о от Евростат и НСИ", добави Петкова. 

Асен Василев от ПП също смята, че Румен Радев прави подвеждащи изявления. Според него управляващото мнозинство има пълната власт да сведе дефицита под заветните 3% от БВП и така да спаси България от наказания от Брюксел. 

