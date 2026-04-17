Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев официално стана председател на партия

Учредителното събрание на "Прогресивна България" го избра за лидер

17 Апр. 2026
Румен Радев
Пресцентър на Прогресивна България
Румен Радев

От днес бившият президент Румен Радев официално е председател на политическа партия. Във Велико Търново се проведе учредителното събрание на "Прогресивна България" - новата формация, която приема името на коалицията, с която Радев ще участва във вота на 19 април. Събранието го избра за лидер на партията в самото навечерие на изборите.

Радев е използвал първата си реч като председател, за да атакува отново служебното правителство, което обвинява, че използва "мрежа от НПО-та да прави лов на вещици за хибридни атаки, за опит за опорочаване на изборите и да спре да доносничи с внушения пред Брюксел", както го цитира пресцентърът му. Той вероятно има предвид твърденията, че в ТикТок се провежда масирана кампания, за да се повлияе на общественото мнение в негова полза.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, Прогресивна България

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?