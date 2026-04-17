Радев официално стана председател на партия

От днес бившият президент Румен Радев официално е председател на политическа партия. Във Велико Търново се проведе учредителното събрание на "Прогресивна България" - новата формация, която приема името на коалицията, с която Радев ще участва във вота на 19 април. Събранието го избра за лидер на партията в самото навечерие на изборите.

Радев е използвал първата си реч като председател, за да атакува отново служебното правителство, което обвинява, че използва "мрежа от НПО-та да прави лов на вещици за хибридни атаки, за опит за опорочаване на изборите и да спре да доносничи с внушения пред Брюксел", както го цитира пресцентърът му. Той вероятно има предвид твърденията, че в ТикТок се провежда масирана кампания, за да се повлияе на общественото мнение в негова полза.