ПБ и ПП-ДБ отказват категорично следизборна коалиция с ГЕРБ

Както "Прогресивна България" (ПБ), така и ПП-ДБ отказват категорично да влязат в коалиция след изборите с ГЕРБ. Това се разбра на предизборния дебат, проведен в предаването "Извън ефир" снощи. В него участваха със свои представители ПБ, ГЕРБ, ПП-ДБ и БСП. Нямаше такива от страна на останалите парламентарно представени политически сили. Дебатът се води пред многобройна публика.

"Това, което чух от Румен Радев, е, че коалиция с Пеевски, Борисов и модела им няма да се прави. Разчитаме на солидна подкрепа от гражданите и сами да сформираме правителство", заяви Иван Демерджиев, кандидат за депутат от ПБ. Той уточни, че ако се стигне до коалиране, формацията на бившия президент няма да прибягва до "сглобки", за да си осигури мнозинство. В същото време, той посочи, че по отношение на правосъдната реформа вижда допирни точки с други политически сили, които биха могли да доведат до мнозинство.

"Предвид на това, че българските граждани свалиха този модел, сложиха санитарния кордон, който ГЕРБ тогава отказаха да сложат, след тези избори няма как – ние трябва да се изплюем в лицето на хората от площада. Така че не", каза Божидар Божанов от ПП-ДБ в отговор на въпрос дали е възможна някаква конфигурация заедно с ГЕРБ. Той допусна, че за преизбиране на Висшия съдебен съвет (ВСС) може да се търси мнозинство с всички формации, извън ГЕРБ и ДПС.

"Не сме се предлагали", сухо коментира зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев. Той напомни, че последното правителство е било съставено от партии, които преди това са се заклели, че няма да работят едни с други. И обяви, че "модел Борисов-Пеевски няма", а съвместното управление с ДПС миналата година било "по неволя".

"Моделът Борисов-Пеевски отдавна го няма, замести го моделът Пеевски-Борисов", вметна Демерджиев. "Велико, велико! Ура!", иронично отвърна Дончев. По думите му, политиката се нуждае от "минимум съгласие", а сега се превърнала във "взаимна война на унищожение между всички".

Татяна Дончева от БСП се върна към коалицията на БСП с ДПС и НДСВ от 2005 г., която според нея завършила със "създаването на модела Борисов, който после стана Борисов-Пеевски". "Когато някой иска да разгражда модела Борисов-Пеевски и е наредил отвън бентлита и поршета; когато е сложил в листите си секретарки и пиарки на най-големите бизнесмени, имайте едно наум и не бързайте да налапате въдицата", каза тайнствено Дончева. Подразбра се, че говори за ПБ.

ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Настана спор между Божанов и Дончева за промените в Конституцията - той настояваше, че те са отменени от "статуквото" чрез Конституционния съд, а тя - че ако не са били удобни за ГЕРБ и ДПС, те нямаше да приемат да ги направят заедно с ПП-ДБ. "Пеевски гласува Конституцията, за да си махне Магнитски", твърдеше представителят на ПП-ДБ.

"Трябва да бъде избран нов Висш съдебен съвет и да се опитаме да намерим минимално съгласие в тази посока, който не изглежда като опит на една политическа сила да овладее съдебната система или парчета от нея", обяви Томислав Дончев. Според него това трябва да стане още в началото на следващия парламент, както и да се търси законодателно решение по темата за Комисията за противодействие на корупцията, която ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП разпуснаха, защото в това са заложени европейски средства.

"Откакто сте на власт, успяхте да назначите два ВСС, изцяло на принципа на политическата лоялност, и двама главни прокурора, които ви бяха чадър и гръб, до степен, че не желаете да ги смените, дори когато са им изтекли мандатите", отвърна му Дончева.

Що се отнася до висящия въпрос с временния главен прокурор, Иван Демерджиев заяви, че не трябва да си затваряме очите пред изтеклия мандат на Борислав Сарафов. Той посъветва правосъдния министър Андрей Янкулов да не допуска Сарафов да влиза в съдебните сгради в страната, ако продължава да твърди, че е главен прокурор.

ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА

"Аз не виждам Орбан в нашата политика", заяви Демерджиев, когато стигнаха до международната политика. Според Дончев не трябва да се допуска "никаква промяна в геополитическия курс". А Дончева настоя, че не трябва да се залага сляпо на този, който ни се струва по-силен, както според нея прави ГЕРБ. Божанов се съгласи с Дончев, че трябва да се пази "геополитическият консенсус от последните 30 години".

Що се отнася до Русия, Демерджиев коментира, че санкциите трябва да се преосмислят, така че да са ефективни. "Не е български въпрос чий е Крим. Това е международен въпрос, който ще получи отговор при приключването на войната", смята той. Демерджиев каза, че Владимир Путин е предизвикал войната, като уточни, че тя трябва да се реши по дипломатически път.

"Нека Русия да се изтегли от Украйна и тогава такава хубава дипломация ще падне", коментира Божанов, чиито фенове изригнаха в бурни аплодисменти. "А в битката Иран-Израел-Америка на чия страна сме? Кой е агресор?", попита Дончева. От другите участници последва мълчание, а от публиката - откъслечни ръкопляскания.

Повдигната беше и темата за договора с турската компания "Боташ", сключен по време на служебно правителство на Румен Радев. Демерджиев обяви, че не са изяснени всички факти по темата, и когато това стане, ще се проведе разговор. Той отклони въпроса за това на кого е персоналната отговорност за договора, а после обвини бившия енергиен министър от ГЕРБ Жечо Станков, че не е движил въпроса за преразглеждане на условията.

Намеси се колегата му в ПБ Константин Проданов. Той пък обвини за това, че договорът е неработещ лидера на ПП Асен Василев. Като причина Проданов посочи исканата от Василев такса върху руския газ, който се транзитира през България, което ядосало Унгария. Не стана ясно по какъв начин влияе този случай от 2023 г. на отношенията с турската страна.