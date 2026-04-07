Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Един кандидат-депутат на ПБ се оказа агент на ДС

Асен Василев, който остро атакуваше Румен Радев по темата, твърдеше, че са над тридесет

07 Апр. 2026Обновена
Василев използваше темата за досиетата като повод да атакува Радев.
Василев използваше темата за досиетата като повод да атакува Радев.

Един кандидат-депутат от "Прогресивна България" (ПБ), свързан с бившата Държавна сигурност (ДС), е установила комисията по досиетата при проверката, която по закон извършва на всички претенденти за парламента (пълният списък - тук). Става въпрос за Петър Илиев Тодоров, кандидат от формацията на Румен Радев в 16-и избирателен район Пловдив-град.

Темата за връзките с ДС беше остро повдигната от лидера на ПП Асен Василев. Той твърдеше, че има над 30 бивши агенти в листите на ПБ. Заради това Василев даже влезе в пряк сблъсък на улицата в Хасково с един от най-близките хора на Радев – бившият му секретар Димитър Стоянов, като обвиняваше ПБ, че кандидатите й са "продънени депутати и хора от ДС".

Радев пък използва това като предлог, за да откаже участие в лидерски дебат. "Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да водя. Какъв дебат с хора, които манипулират, които лъжат", каза бившият президент на Ивайло Мирчев – партньор на Асен Василев в ПП-ДБ, когато той го призова да се включи в предизборния дебат.

Сред другите разкрити от комисията по досиетата е Александър Маринов, кандидат на "България Може" в Бургас и 23-ти столичен район. Маринов е бивш депутат от БСП, който преди оглавяваше т.нар. Стратегически съвет към президента, назначен от Радев. Познато име също е Кольо Парамов, икономист, сега кандидат от "Величие" в 25-и столичен район. Както и Николай Радулов, сега депутат от МЕЧ, и Радион Попов, бивш зам.-министър на външните работи и настоящ кандидат от АПС на Ахмед Доган.

В списъка има девет души от "БСП-Обединена левица";  петима от "България Може", заедно с Маринов; двама от "Моя България"; един от ГЕРБ; двама от ИТН; двама от "Непокорна България" - партията на бившия лидер на БСП Корнелия Нинова; един от "Възраждане" и др.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Прогресивна България, Асен Василев, Държавна сигурност, парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?