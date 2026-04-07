Един кандидат-депутат на ПБ се оказа агент на ДС

Един кандидат-депутат от "Прогресивна България" (ПБ), свързан с бившата Държавна сигурност (ДС), е установила комисията по досиетата при проверката, която по закон извършва на всички претенденти за парламента (пълният списък - тук ). Става въпрос за Петър Илиев Тодоров, кандидат от формацията на Румен Радев в 16-и избирателен район Пловдив-град.

Темата за връзките с ДС беше остро повдигната от лидера на ПП Асен Василев. Той твърдеше, че има над 30 бивши агенти в листите на ПБ. Заради това Василев даже влезе в пряк сблъсък на улицата в Хасково с един от най-близките хора на Радев – бившият му секретар Димитър Стоянов, като обвиняваше ПБ, че кандидатите й са "продънени депутати и хора от ДС".

Радев пък използва това като предлог, за да откаже участие в лидерски дебат. "Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да водя. Какъв дебат с хора, които манипулират, които лъжат", каза бившият президент на Ивайло Мирчев – партньор на Асен Василев в ПП-ДБ, когато той го призова да се включи в предизборния дебат.

Сред другите разкрити от комисията по досиетата е Александър Маринов, кандидат на "България Може" в Бургас и 23-ти столичен район. Маринов е бивш депутат от БСП, който преди оглавяваше т.нар. Стратегически съвет към президента, назначен от Радев. Познато име също е Кольо Парамов, икономист, сега кандидат от "Величие" в 25-и столичен район. Както и Николай Радулов, сега депутат от МЕЧ, и Радион Попов, бивш зам.-министър на външните работи и настоящ кандидат от АПС на Ахмед Доган.

В списъка има девет души от "БСП-Обединена левица"; петима от "България Може", заедно с Маринов; двама от "Моя България"; един от ГЕРБ; двама от ИТН; двама от "Непокорна България" - партията на бившия лидер на БСП Корнелия Нинова; един от "Възраждане" и др.