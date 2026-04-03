Асен Василев и Димитър Стоянов се счепкаха в Симеоновград

Истински предизборен сблъсък се разигра не в телевизионно студио, а по улиците на Симеоновград между водачите на листите в Хасково на "Прогресивна България Димитър Стоянов и на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. Градусът на емоциите се вдигна с разменени обвинения в лъжа и остри въпроси за наличието на хора от Държавна сигурност в листите на ПБ, за лидерски дебат с Румен Радев, за бъдещето на Пловдивски панаир, за свалянето на охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Преди няколко дни Асен Василев остро разкритикува лидера на ПБ Румен Радев, че сред кандидатите му за парламента има "продънени депутати и хора от ДС". Димитър Стоянов поиска Василев да му посочи "2-3 имена", обвини го в набеждаване и го призова да си признае, че лъже, когато бъдат оповестени проверките на Комисията по досиетата. "Ще извадя и ще ви дам", заяви няколко пъти Василев. И на свой ред попита дали се очаква Румен Радев да излезе на лидерски дебат, "както е в нормалните европейски държави". "Вие искате да отговоря вместо господин Радев! Не мога да отговарям от негово име", каза Стоянов. И контрира, че на дебат се излиза с хора, които не са били част от сглобка. "Вие бяхте с ДПС-НН и ГЕРБ. Навсякъде са вашите подписи - на Кирил Петков, на Борисов и Пеевски. Вие заедно променихте Конституцията", каза Стоянов.

Истинският екшън започна, когато Асен Василев попита събеседника си дали ПБ ще гласува да падне охраната на Борисов и Пеевски. Това е отколешна битка на ПП-ДБ, но в последния парламент охраната на двамата партийни лидери беше спасена от гласовете на ИТН. "Ще видим", каза Стоянов, избягвайки упорито категоричен отговор. Асен Василев обаче настоятелно продължи да пита едно и също. "Общи приказки - у лево! Искам да знам как ще светне таблото", каза той. "Влезте в Народното събрание и ще видите резултата", отвърна Стоянов. "Ще гласувате ли за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски е въпросът, а вашият отговор е - ще видим. Ще гласувате ли да им падне охраната, или не? Толкова е просто!", продължи да настоява Асен Василев. "Ние срещу това сме се борили с години за разлика от вас", опита се да се защити Стоянов. "Това да или не означава? Или ще видим?", попита отново лидерът на ПП. "Да", заяви най-накрая Димитър Стоянов.

"Еееее, най-накрая един точен отговор. Ще гласувате ли Пловдивският панаир отново да стане държавен и да се вземе от г-н Гергов?", продължи Василев с въпросите. "А вие ще гласувате ли "Каолин" да се върне на държавата", попита от своя страна Стоянов. "Разбира се", каза Василев.