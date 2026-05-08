ПБ пое контрола над временната бюджетна комисия на НС

След като одобри новото правителство на Румен Радев, първата работа на ПБ беше да сформира временни комисии в парламента – едната по бюджет и финанси, а другата по правни въпроси. Те ще работят, докато депутатите приемат новия си правилник, в който ще бъдат изброени постоянните комисии.

И в двете комисии мнозинството ще разполага с пълен контрол. Според решенията, с които бяха одобрени те имат по 24 членове, от които 13 принадлежат към ПБ, включително и председателите на комисиите. На ГЕРБ-СДС бяха отпуснати по четирима членове, на ДПС, ДБ и ПП – по двама, а на "Възраждане" - по един.

Събрани заедно, опозиционните сили събират по 11 депутати във всяка комисия. Това автоматично ги поставя в положение на малцинство, от което нищо не зависи в работата на тези органи.

Начело на временната бюджетна комисия застана Константин Проданов, който освен че има опит във финансовия сектор, има и политически, като бивш председател на партията АБВ на бившия президент Георги Първанов. Правната беше оглавена от Янка Тянкова – професор и преподавател в катедра "Частноправни науки" на Великотърновския университет. Може да се предположи, че двамата ще застанат начело и на постоянните комисии, когато се сформират.

Опозицията подкрепи предложенията на управляващите, без да създава проблеми.