Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПБ пое контрола над временната бюджетна комисия на НС

В ръцете на мнозинството е и правната комисия, без опозицията да създава проблеми

08 Май 2026
Константин Проданов ще ръководи работата по следващия държавен въпрос.
БГНЕС
Константин Проданов ще ръководи работата по следващия държавен въпрос.

След като одобри новото правителство на Румен Радев, първата работа на ПБ беше да сформира временни комисии в парламента – едната по бюджет и финанси, а другата по правни въпроси. Те ще работят, докато депутатите приемат новия си правилник, в който ще бъдат изброени постоянните комисии.

И в двете комисии мнозинството ще разполага с пълен контрол. Според решенията, с които бяха одобрени те имат по 24 членове, от които 13 принадлежат към ПБ, включително и председателите на комисиите. На ГЕРБ-СДС бяха отпуснати по четирима членове, на ДПС, ДБ и ПП – по двама, а на "Възраждане" - по един.

Събрани заедно, опозиционните сили събират по 11 депутати във всяка комисия. Това автоматично ги поставя в положение на малцинство, от което нищо не зависи в работата на тези органи.

Начело на временната бюджетна комисия застана Константин Проданов, който освен че има опит във финансовия сектор, има и политически, като бивш председател на партията АБВ на бившия президент Георги Първанов. Правната беше оглавена от Янка Тянкова – професор и преподавател в катедра "Частноправни науки" на Великотърновския университет. Може да се предположи, че двамата ще застанат начело и на постоянните комисии, когато се сформират.

Опозицията подкрепи предложенията на управляващите, без да създава проблеми.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Прогресивна България, парламентарни комисии

Още новини по темата

"Мяра": Българите очакват от ПБ бюджет и овладяване на цените
08 Май 2026

Държавната намеса в цените ще е като слон в стъкларски магазин
08 Май 2026

ПБ обещава "бързи решения за Пеевски"
07 Май 2026

Мнозинството овладя напълно комисията за правилника на НС
07 Май 2026

Човек на Радев се разгневи на отказа на ДБ и ПП да подкрепят кабинета
06 Май 2026

Радев може да падне в капана на собствената си сила
06 Май 2026

Голямото нещо с Радев засега е едно голямо нищо
05 Май 2026

Демерджиев е готов да поеме МВР
03 Май 2026

ПБ очаква саботаж с цените на горивата
02 Май 2026

Радев е положил ръка върху кобура
02 Май 2026

Слави Василев от ПБ: Бюджетът е само скелет и кожа
01 Май 2026

Изборите донесоха предсрочен кметски вот
01 Май 2026

"Прогресивна България" удари по ПП-ДБ и подмина "Пеевски-Борисов"
30 Апр. 2026

Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
30 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса