Слави Василев от ПБ: Бюджетът е само скелет и кожа

"Бюджетното състояние на държавата е критично. До нас стигна информация, че бюджетният дефицит не е 3 %, той е много по-висок. До февруари са изтекли толкова много пари, че не е останала никаква мазнинка. Бюджетът е само скелет и кожа", заяви пред bTV политологът Слави Василев, който е депутат от "Прогресивна България". Вчера, на влизане в парламента, Румен Радев спомена, че ставало дума за бюджетна катастрофа.

"Да ви дам един пример. През февруари прокурист - човек на Пеевски и Борисов, прехвърля 120 милиона евро от печалбата на ВМЗ-Сопот към "Монтажи", което е в ДКК. Тези пари изтичат в канала на практика. Това е схема, за да може да изтича голям обществен ресурс към определени джобове. Неслучайно говорим за олигархия, олигархия, олигархия. Вчера видяхте физиономиите им в Народното събрание. Те знаят какво са правили", разказа депутатът.

Василев отказа да коментира реплика на Костадин Костадинов от "Възраждане", който преди него посочи, че председателката на парламента е избрана не само с гласовете на ПБ, но и на ГЕРБ и ДПС. "Позволете ми да не коментирам. Както каза президентът Радев, не бива да влизаме в лични пререкания заради разни изказвания", заяви Василев и допълни, че в НС седи през един стол от Делян Пеевски и видял вчера как като обявили кандидатурата на Михаела Доцова, Пеевски се обърнал към депутатите от ДПС и дал команда "за". "Така работи ПГ на ДПС. Подозирам не само тя, но и други", заключи Василев.

По повод желанието на ПБ да отпадне конституционната промяна за т.нар. домова книга за служебните премиери и отказа на Асен Василев от ПП да подкрепят новото мнозинство за това, Слави Василев каза: "Ако Асен Василев имаше усещане за политическа реалност, а не е останал в миналото на сглобката, той щеше да разбере, че нещата са се променили в България. Вече Борисов и Пеевски, макар да седят на първия ред в НС, гледат надолу. Бъдещето принадлежи на тези, които отчитат политическата реалност. Домовата книга не работи, но тя не ни е първи приоритет. Ако Асен Василев не размисли (защото е нужно мнозинство от 180 души за промяната), тогава ще го накажат неговите избиратели", заяви Слави Василев.