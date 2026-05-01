Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Слави Василев от ПБ: Бюджетът е само скелет и кожа

Днес, 09:17
Слави Василев
EPA/BGNES
Слави Василев

"Бюджетното състояние на държавата е критично. До нас стигна информация, че бюджетният дефицит не е 3 %, той е много по-висок. До февруари са изтекли толкова много пари, че не е останала никаква мазнинка. Бюджетът е само скелет и кожа", заяви пред bTV политологът Слави Василев, който е депутат от "Прогресивна България". Вчера, на влизане в парламента, Румен Радев спомена, че ставало дума за бюджетна катастрофа. 

"Да ви дам един пример. През февруари  прокурист - човек на Пеевски и Борисов, прехвърля 120 милиона евро от печалбата на ВМЗ-Сопот към "Монтажи", което е в ДКК. Тези пари изтичат в канала на практика. Това е схема, за да може да изтича голям обществен ресурс към определени джобове. Неслучайно говорим за олигархия, олигархия, олигархия. Вчера видяхте физиономиите им в Народното събрание. Те знаят какво са правили", разказа депутатът.

Василев отказа да коментира реплика на Костадин Костадинов от "Възраждане", който преди него посочи, че председателката на парламента е избрана не само с гласовете на ПБ, но и на ГЕРБ и ДПС. "Позволете ми да не коментирам. Както каза президентът Радев, не бива да влизаме в лични пререкания заради разни изказвания", заяви Василев и допълни, че в НС седи през един стол от Делян Пеевски и видял вчера как като обявили кандидатурата на Михаела Доцова, Пеевски се обърнал към депутатите от ДПС и дал команда "за". "Така работи ПГ на ДПС. Подозирам не само тя, но и други", заключи Василев. 

По повод желанието на ПБ да отпадне конституционната промяна за т.нар. домова книга за служебните премиери и отказа на Асен Василев от ПП да подкрепят новото мнозинство за това, Слави Василев каза: "Ако Асен Василев имаше усещане за политическа реалност, а не е останал в миналото на сглобката, той щеше да разбере, че нещата са се променили в България. Вече Борисов и Пеевски, макар да седят на първия ред в НС, гледат надолу. Бъдещето принадлежи на тези, които отчитат политическата реалност. Домовата книга не работи, но тя не ни е първи приоритет. Ако Асен Василев не размисли (защото е нужно мнозинство от 180 души за промяната), тогава ще го накажат неговите избиратели", заяви Слави Василев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Слави Василев, Прогресивна България

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа