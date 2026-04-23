Новата партия на Радев пази в строга тайна ръководството си

Днес, 15:43
Учредителното събрание, с участието на 620 делегати, е продължило 45 минути.
На 17 април Румен Радев учреди във Велико Търново политическа партия, която ще носи наименованието на коалицията "Прогресивна България" (ПБ), с която участва и спечели парламентарните избори два дни по-късно. И досега обаче остава неизвестно кого избра учредителното събрание на партията в нейното ръководство, освен самия Радев като лидер.

В събранието се включиха 620 делегати от цялата страна. По наблюдения на журналисти, проследили политическото мероприятие, всичко е приключило само за 45 минути.

За това кратко време е свършена следната работа – избрано е ръководство на събранието; представени са и са одобрени учредителната декларация и партийният устав; избран е председател на партията, в лицето на Румен Радев; одобрени са състави на 15-членен Изпълнителен съвет, който ще е оперативният ръководен орган на ПБ, и Контролен съвет.

От новоучредената формация така и не разкриха кой влиза в Изпълнителния съвет. Такава информация няма публикувана и досега (към 14:00 ч. на 23 април – бел.ред.) на официалния сайт на ПБ, който все още е в предизборен режим – представени са само кандидат-депутатите. Удариха на камък и опитите на "Сега" да се сдобие с информация по темата от пиарите на ПБ.

В публичното пространство се завъртяха няколко имена на приближени на Радев, за които се твърди, че участват в оперативното ръководство на партията – като бившите президентски секретари Гълъб Донев и Димитър Стоянов, които официално представляват предизборната коалиция, и Николай Копринков; съветника на Радев по образованието и иновациите Димитър Здравков; ексдепутата от БСП Петър Витанов; бившия високопоставен служител на екологичното министерство Михаела Доцова. Всичките, без Копринков, бяха кандидати, а сега са и избрани депутати.

