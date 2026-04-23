ЦИК обявява разпределението на мандатите

Централната избирателна комисия трябва да обяви днес окончателните резултати от изборите на 19 април и разпределението на мандатите.

Окончателния списък с 240-те депутати от 52-то Народно събрание ще узнаем в събота, като преди това депутатите, които са избрани в два района трябва в срок до 24 часа след обявяването на официалните резултати да заявят от коя листа желаят да влязат в Народното събрание, за да може мястото да се попълни от друг кандидат-депутат.

След убедителната победа „Прогресивна България“ ще има самостоятелно мнозинство, като се очаква да получr 131 депутатски места.

За вторите от ГЕРБ-СДС прогнозите посочват, че коалицията ще има 39 народни представители. ПП-ДБ се очаква да получи 37 места в новия парламент. ДПС най-вероятно ще има 21 депутати в законодателния орган, а най-малката формация в парламента – „Възраждане“, само 12.

Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.

