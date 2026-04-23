ЦИК обявява разпределението на мандатите

Днес, 07:21

Централната избирателна комисия трябва да обяви днес окончателните резултати от изборите на 19 април и разпределението на мандатите.

Окончателния списък с 240-те депутати от 52-то Народно събрание ще узнаем в събота, като преди това депутатите, които са избрани в два района трябва в срок до 24 часа след обявяването на официалните резултати да заявят от коя листа желаят да влязат в Народното събрание, за да може мястото да се попълни от друг кандидат-депутат.

След убедителната победа „Прогресивна България“ ще има самостоятелно мнозинство, като се очаква да получr 131 депутатски места.

За вторите от ГЕРБ-СДС прогнозите посочват, че коалицията ще има 39 народни представители. ПП-ДБ се очаква да получи 37 места в новия парламент. ДПС най-вероятно ще има 21 депутати в законодателния орган, а най-малката формация в парламента – „Възраждане“, само 12.

Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.

 

Обобщени данни от гласуването

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
 
21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 444 924 44.594%
 
15 ГЕРБ-СДС 433 755 13.387%
 
7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 408 845 12.618%
 
17 Движение за права и свободи - ДПС 230 693 7.120%
 
8 ВЪЗРАЖДАНЕ 137 940 4.257%

 

Още новини по темата

В АПС на Доган няма оставки заради изборния погром
22 Апр. 2026

От ПП обвиняват ДБ в "нетърпимо лицемерие"
22 Апр. 2026

Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката
22 Апр. 2026

По-малко от 1.5% от секциите са останали без видеонаблюдение
22 Апр. 2026

Плеяда непрежалими депутати са аут
22 Апр. 2026

Борисов се нареди сред политическите парии
22 Апр. 2026

Пеевски е искал от кабинета на Желязков пари за свои общини и кадрови решения
21 Апр. 2026

Кампанията на "Прогресивна България" е захранена с 1.1 млн. евро
21 Апр. 2026

В селото на Доган спечелиха Пеевски и Радев
21 Апр. 2026

800 000 избиратели изоставиха водещите партии
21 Апр. 2026

Радев взриви пейзажа
21 Апр. 2026

Пет формации влизат в НС при 100% обработени протоколи
20 Апр. 2026

БСП остава без субсидия и с банков заем за изборите
20 Апр. 2026

ПП-ДБ загуби и цяла София
20 Апр. 2026

