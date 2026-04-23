ЦИК обявява разпределението на мандатите

Централната избирателна комисия трябва да обяви днес окончателните резултати от изборите на 19 април и разпределението на мандатите.
Окончателния списък с 240-те депутати от 52-то Народно събрание ще узнаем в събота, като преди това депутатите, които са избрани в два района трябва в срок до 24 часа след обявяването на официалните резултати да заявят от коя листа желаят да влязат в Народното събрание, за да може мястото да се попълни от друг кандидат-депутат.
След убедителната победа „Прогресивна България“ ще има самостоятелно мнозинство, като се очаква да получr 131 депутатски места.
За вторите от ГЕРБ-СДС прогнозите посочват, че коалицията ще има 39 народни представители. ПП-ДБ се очаква да получи 37 места в новия парламент. ДПС най-вероятно ще има 21 депутати в законодателния орган, а най-малката формация в парламента – „Възраждане“, само 12.
Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.
Обобщени данни от гласуването
|№
|Партия, Коалиция, ИК
|Гласове
|Разпределение
|21
|ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|1 444 924
|44.594%
|15
|ГЕРБ-СДС
|433 755
|13.387%
|7
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|408 845
|12.618%
|17
|Движение за права и свободи - ДПС
|230 693
|7.120%
|8
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|137 940
|4.257%