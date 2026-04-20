800 000 избиратели изоставиха водещите партии

Ударът от появата на Румен Радев на партийната сцена беше огромен за повечето политически сили, а за някои и направо унищожителен. Това най-ясно се вижда не в загубата на проценти и депутатски мандати, а на избиратели, които при водещите формации са намалели с общо около 800 хиляди.

Огромен е ударът за ГЕРБ, за която са гласували 433 755 души (данните са при 100% обработени секционни протоколи – бел.а.). Това е най-ниският изборен резултат на партията в дългата й история на участия в парламентарни избори.

През миналото десетилетие за Борисов неизменно гласуваха над 1 милион избиратели. Така беше до 2021 г., когато падна до 642 165 гласа на изборите през юли. През юни 2024 г. партията получи подкрепа от 530 658 избиратели, но оставаше първа в България и на последните парламентарни избори – през октомври 2024 г., дори отскочи до 642 521 гласа. На вота на 19 април беше изоставена от над 200 хиляди избиратели. Сривът е очевиден.

Масово избирателите дезертират и от лагерите на Делян Пеевски и Ахмед Доган. През последното десетилетие ДПС взимаше около 300-350 хиляди гласа на парламентарни избори. През октомври 2024 г. падна до 280 246 гласа, но това стана броени месеци след като битката между Пеевски и Доган разцепи партията. Сега ДПС, уж консолидирана от Пеевски, получи още по-малко – 230 693 гласа, а АПС съвсем рухна – от 182 254 гласа през октомври 2024 г. до едва 50 759 гласа сега. Излиза, че 130 хиляди избиратели на Доган и 50 хиляди на Пеевски са отказали да припознаят двамата боричкащи се лидери за свои представители.

Далеч по-лошо е положението на "Възраждане". От 2022 г. досега партията на Костадин Костадинов се движеше между 250 и 350 хиляди гласа. През октомври 2024 г. беше трета политическа сила в страната с 325 358 избиратели. С това е приключено – на 19 април бюлетина за "Възраждане" пуснаха едва 137 940 души, което означава, че около 190 хиляди от поддръжниците му са го изоставили. Това изтрива всичко постигнато от Костадинов досега и го връща на нивото от ноември 2021 г., когато влезе за първи път в парламента със 127 568 гласа.

Но всички тези изборни погроми бледнеят пред пораженията на БСП и ИТН. Зад червената партия застанаха само 97 753 души. За столетницата последните 10 години са период на непрекъснат упадък, който стигна най-ниската си точка на изборите "2 в 1" през юни 2024 г., когато получи 151 560 гласа. На вота през октомври с.г. направи лек отскок до 184 361 гласа. А сега, въпреки усилията си да се представи като лява партия, за да се спаси от съперничеството с ПБ на Румен Радев, загуби близо 90 хиляди гласа. И което е по-важно, за първи път в историята си остава извън Народното събрание.

Партията на Слави Трифонов също изглежда на прага на политическата гибел. Досега ИТН беше отбелязала най-ниския си резултат през октомври 2022 г., след като напусна кабинета "Петков" и предизвика падането му, когато получи 96 071 гласа. След това, малко по малко, започна да са катери нагоре – до 165 191 гласа през октомври 2024 г. Сега остана с едва 23 861 избиратели зад гърба си – спад с повече от 140 хиляди души. Това е партията, която през юли 2021 г. беше първа политическа сила с 657 829 избиратели.