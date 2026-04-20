БСП остава без субсидия и с банков заем за изборите

След като стигна едва до 3 процента изборен резултат, БСП се озовава в сложно положение.

В средата на март т.г. партийният лидер Крум Зарков обяви, че "Позитано" 20 ще тегли банков заем, за да финансира предизборната си кампания, тъй като наличните й средства са се оказали недостатъчни. Сега обаче формацията ще загуби държавната си субсидия, което ще затрудни финансовото й положение. Причината е, че участва във вота в коалиция – "БСП-Обединена левица", а според Закона за политическите партии субсидии получават само коалициите, получили над 4 на сто от действителните гласове.

По данни на правосъдното министерство , което раздава субсидиите, последният транш, който е преведен на "Позитано" 20 за периода от 1 октомври до 31 декември 2025 г., възлиза на 371 753 лв. Остава партията да получи пари и за първите четири месеца на тази година, които трябва да използва за издръжката си и за да изплаща заема. Партията е имала финансови проблеми и преди, но на последния партиен конгрес, проведен тази година, беше казано, че те са овладяни.

Субсидия след тези избори ще получат победителят – ПБ на Румен Радев, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС и "Възраждане", които прехвърлят 4-процентната бариера за влизане в Народното събрание. По закон субсидия взимат и партиите, участвали във вота, които са получили поне 1 на сто от действителните гласове. Такива са МЕЧ и "Величие".

Освен БСП, субсидията си губи и АПС на Ахмед Доган, която участва на изборите в коалиция и събра около 1.5 на сто от вота. Също и ИТН на Слави Трифонов, която падна под 1 процент.

Сумата, която държавната хазна плаща на най-големите политически сили, се записва ежегодно в държавния бюджет. От години тя остава непроменена – 8 лв. на действителен глас. Все още не е преизчислена в евро, тъй като нямаме редовен бюджет след влизането в еврозоната.