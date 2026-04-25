Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Крум Зарков получи доверието на ръководството на БСП

Лидерът на социалистите крои планове за излизане от кризата

Днес, 15:42
Борислав Гуцанов (вляво) е непримирим враг на Крум Зарков в момента
БГНЕС
Борислав Гуцанов (вляво) е непримирим враг на Крум Зарков в момента

На днешното заседание на Националния съвет на БСП социалистите изразиха пълно доверие към председателя на партията Крум ЗарковТой получи подкрепа с резултат 95 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, съобщи Нова тв.

Социалистите се събраха след като столетницата за първи път не успя да прескочи 4% бариера и да влезе в Народното събрание. На предсрочните парламентарни избори на 19 април левицата получи едва 97 753 гласа подкрепа или 3,017% от гласовете на избирателите.

Лидерът на социалистите Крум Зарков обяви предварително, че ще поиска вот на доверие от членовете на пленума и подчерта, че поема пълната политическа отговорност. Той изтъкна, че ако не получи категорична подкрепа от Националния съвет, ще подаде оставка незабавно, отваряйки път за избор на нов председател.

Пленумът на БСП взе следните решения, съобщи пресцентърът на "Позитано": Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в БСП, които да бъдат представени на следващо заседание.   Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране и преодоляване на появилите се идеологически противоречия. Общинските съвети на БСП да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП.

В средата на средмицата срещу Зарков почти веднага след обявяване на резултатите от парламентарните избори се обяви членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов и министър в кабинета на Росен Желязков. Той призова Зарков да подаде незабавно оставка и го обвини в еднолично управление и взимане на грешни решения, довели до изпадането от парламента. 

Според предварителния анализа на БСП, трагичните резултати от вота са следствие от масовото наказание, което избирателите са наложили на всички партии, участвали в предишното управление. Ръководството признава, че не е успяло да мобилизира левия вот, но подчертава, че това не означава край на социалистическата идея в България. 

Зарков чертае планове за бъдещето: "Започваме процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България. Мащабен и дълбок процес, който ще доведе до качествено ново и много силно политическо движение".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БСП, Крум Зарков

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа