Предизборните дарения за ПП-ДБ, АПС и ИТН паднаха драматично

При обединението спадът е близо 50 пъти, а при формациите на Доган и Трифонов – на нула

17 Апр. 2026
Пример за положението с даренията за ПП-ДБ.
Пример за положението с даренията за ПП-ДБ.

Огромен спад отбелязват даренията за предизборните кампании на някои политически сили в сравнение с предните парламентарни избори през октомври 2024 г.

На предния вот ПП-ДБ бяха събрали 153 646,28 евро парични дарения и 133 211,99 непарични дарения от свои симпатизанти. Сега са получили 5600 парични и 357,26 непарични дарения, показват данните на Сметната палата, където политическите сили трябва да отчитат приходите си за кампанията (информацията е към 13 часа на 17 април – бел.а.). Това е близо 50 пъти по-малко. По-добре стоят нещата при средствата, получени от кандидат-депутати на обединението, където разлика почти няма – малко над 50 хиляди евро сега и малко над 47 хиляди преди.

При ИТН положението е още по-сериозно. През 2024 г. партията на Слави Трифонов е събрала 199 941,71 евро, а нейните претенденти за парламента са добавили още 16 069,90 евро собствени средства за кампанията. А сега и по двата показателя ИТН е отчела към момента кръгли нули.

АПС – коалицията на Ахмед Доган, е имала 33 397,59 евро дарения през 2024 г. Сега не отчита нищо. Кандидатите преди не са предоставили пари, а сега един, единствен претендент – Николай Цонев, е дарил 3000 евро.

Спад се забелязва и при БСП, макар че "Позитано" 20 и преди не е разполагал с много дарения. За предните избори симпатизанти са дали 28 913,56 евро, докато сега са 17 248,60 евро. Двойно намаляват средствата от кандидати – близо 70 хиляди евро, парични и непарични, са получени през 2024 г., докато сега са по-малко от 33 хиляди.

За тези избори "Възраждане" досега не отчита никакви постъпления и в двете категории. А преди е получило 5112,92 евро дарения и 66 467,94 евро от кандидати.

След изборите участниците ще трябва да представят финансови отчети за приходите и разходите си по време на кампанията. Иначе сега е известно, че всички споменати политически сили разполагат с държавни субсидии, тъй като са парламентарно представени. За четвъртото тримесечие на 2025 г., откогато са последните данни на правосъдното министерство, което изплаща субсидиите, ПП-ДБ са получили 697 837 лв., ИТН – 333 097 лв., АПС – 367 504 лв., "БСП-Обединена левица" – 371 753 лв., а "Възраждане" - 656 064 лв.

Общо даренията досега са 986 632,81 евро парични и 707,26 евро непарични, които в огромната си част отиват при ПБ и ДПС. Кандидати са предоставили 235 538,73 евро парични и 34 434,36 евро непарични. Днес е последният ден на кампанията.

Още новини по темата

Прокуратурата се прицели в премиера, министри и главния секретар на МВР
17 Апр. 2026

Мюнхен очаква рекорден брой избиратели в неделя
17 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

Радевата "Прогресивна България" ползва руски хаштагове в TikTok
17 Апр. 2026

Партията на Радев е похарчила най-много за медийна реклама
17 Апр. 2026

Асен Василев: Управлението на Радев ще е по-зле от постната пица
17 Апр. 2026

Три партии са на ръба да влязат в парламента
17 Апр. 2026

Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ
16 Апр. 2026

ГЕРБ отвори машина за гласуване с "детска отвертка" и обяви, че "софтуерът е изтекъл"
16 Апр. 2026

ЦИК публикува интерактивна карта със секциите в страната и в чужбина
16 Апр. 2026

"Маркет Линкс" дава над 30% на "Прогресивна България"
16 Апр. 2026

Партии издигат опасни идеи за пенсиите
16 Апр. 2026

Борисов обяви Радев за "новия Орбан"
15 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

