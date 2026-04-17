Предизборните дарения за ПП-ДБ, АПС и ИТН паднаха драматично

Огромен спад отбелязват даренията за предизборните кампании на някои политически сили в сравнение с предните парламентарни избори през октомври 2024 г.

На предния вот ПП-ДБ бяха събрали 153 646,28 евро парични дарения и 133 211,99 непарични дарения от свои симпатизанти. Сега са получили 5600 парични и 357,26 непарични дарения, показват данните на Сметната палата, където политическите сили трябва да отчитат приходите си за кампанията (информацията е към 13 часа на 17 април – бел.а.). Това е близо 50 пъти по-малко. По-добре стоят нещата при средствата, получени от кандидат-депутати на обединението, където разлика почти няма – малко над 50 хиляди евро сега и малко над 47 хиляди преди.

При ИТН положението е още по-сериозно. През 2024 г. партията на Слави Трифонов е събрала 199 941,71 евро, а нейните претенденти за парламента са добавили още 16 069,90 евро собствени средства за кампанията. А сега и по двата показателя ИТН е отчела към момента кръгли нули.

АПС – коалицията на Ахмед Доган, е имала 33 397,59 евро дарения през 2024 г. Сега не отчита нищо. Кандидатите преди не са предоставили пари, а сега един, единствен претендент – Николай Цонев, е дарил 3000 евро.

Спад се забелязва и при БСП, макар че "Позитано" 20 и преди не е разполагал с много дарения. За предните избори симпатизанти са дали 28 913,56 евро, докато сега са 17 248,60 евро. Двойно намаляват средствата от кандидати – близо 70 хиляди евро, парични и непарични, са получени през 2024 г., докато сега са по-малко от 33 хиляди.

За тези избори "Възраждане" досега не отчита никакви постъпления и в двете категории. А преди е получило 5112,92 евро дарения и 66 467,94 евро от кандидати.

След изборите участниците ще трябва да представят финансови отчети за приходите и разходите си по време на кампанията. Иначе сега е известно, че всички споменати политически сили разполагат с държавни субсидии, тъй като са парламентарно представени. За четвъртото тримесечие на 2025 г., откогато са последните данни на правосъдното министерство, което изплаща субсидиите, ПП-ДБ са получили 697 837 лв., ИТН – 333 097 лв., АПС – 367 504 лв., "БСП-Обединена левица" – 371 753 лв., а "Възраждане" - 656 064 лв.