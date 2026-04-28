ПП и ДБ правят последен опит за единство утре

Днес, 21:05
ПП кани ДБ и ДСБ на лидерска среща утре.

"Продължаваме промяната" са изпратили покана за лидерска среща на партньорите си от "Да, България" и ДСБ, съобщи "Фокус". Срещата трябва да се проведе утре преди заседанието на парламентарната група. Отговор от "Да, България" и ДСБ обаче все още не е получен, а БНТ съобщи, че двете партии са отказали да участват в такава среща, позовавайки се на свои източници.

По-рано днес Божидар Божанов коментира темата в Съдебната палата, където беше на дело с Кирил Петков. "Трябва да бъдем единни, включително в парламента, защото при концентрация на власт, каквато е налице по обективни причини, е нужно да има много силна проевропейска и антикорупционна опозиция", каза той и подчерта, че са в контакт с ПП. 

Пост в същия дух пусна и лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. "В условията на безпрецедентна концентрация на власт, за първи път от 1997 г. насам, при която една политическа сила разполага с абсолютно мнозинство в Народното събрание и предстои да сформира собствено правителство, ролята на силната демократична опозиция е не просто важна, тя е критично необходима", написа той във "Фейсбук". "Раздробяването, вътрешните противопоставяния и краткосрочните тактически сметки са не просто грешка - те са риск за стратегическата ни цел: силна, демократична и европейска България", коментира още Атанасов.

Напрежението в коалицията избухна веднага след изборите покрай пренареждането на листите от преференции. Изборът на Асен Василев да влезе от Пловдив, а не от Хасково, изхвърли Манол Пейков от парламента и това стана повод за размяна на реплики между представители на двете формации. След това се заговори и за отделни парламентарни групи, макар че коалицията обяви, че ще излезе с единна кандидатура за президентските избори.

