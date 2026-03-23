Втора агенция даде огромна преднина на Радев пред ГЕРБ

Пет партии са сигурни за 52-рия парламент, а БСП е на ръба, сочи проучване на "Тренд"

Днес, 08:37
Тренд

Коалицията около бившия президент Румен Радев - "Прогресивна България", е лидер за предстоящите предсрочни парламентарни избори с 31,1% подкрепа. Втора политическа сила е ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция са ПП-ДБ с 11,8%.

Това показва най-новото проучване на електоралните нагласи за вота на 19 април. То е проведено от социологическа агенция "Тренд" по поръчка на "24 часа". Изследването е реализирано в периода 13-19 март 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души над 18-годишна възраст.

Данните сочат, че плътно зад челната тройка се нарежда ДПС на Делян Пеевски с 10,5%, а "Възраждане" е на пета позиция със 7,9%. БСП пък е точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите.

Под чертата остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява и "Сияние" - формацията около бащата на загиналата Сияна Николай Попов събира подкрепа от 2,9%. След нея се нареждат "Има такъв народ" (2,6%), АПС на Ахмед Доган (1,7%) и "Величие" (1,5%).

"59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Това означава, че можем да очакваме около три милиона и сто хиляди български граждани пред урните на 19 април", коментира по "Нова телевизия" политологът Димитър Ганев, съосновател на "Тренд".

Това е втората агенция, която в последните дни установи огромна преднина за "Прогресивна България" пред ГЕРБ за предстоящите избори. В края на миналата седмица "Мяра" представи резултатите от свое независимо проучване, според които коалицията на Румен Радев има подкрепата на 30,8% от избирателите, а партията на Бойко Борисов - 19,3%. Следват ПП-ДБ (12,9%), ДПС (10,6%), "Възраждане" (7,9%) и БСП (4,1%).

Ключови думи:

Прогресивна България, ГЕРБ, ПП-ДБ, социологическо проучване, парламентарни избори 2026

