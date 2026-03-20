"Мяра": Партията на Радев пада, но все още води с 10% пред ГЕРБ

Ако изборите бяха в средата на март, формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ би спечелила 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС - 19,3%, ППДБ - 12,9%, ДПС (Ново начало) - 10,6% и „Възраждане“ - 7,9%. Около бариерата би била БСП-Обединена левица с текущ резултат „на ръба“ с 4,1%, недалеч от МЕЧ - с 3,6%.

В предишното изследване на "Мяра" през февруари "Прогресивна България" имаше 33.3%, ГЕРБ-СДС - 18.9%.

Преди дни изследване на "Маркет линкс" показа значително по-малка разлика между Радев и ГЕРБ, като им даде съответно 21,1% и 18.6%.

„Величие“ би имала 2,5%, а „Сияние“ влиза отчетливо в битката за ръст - с 2,3%. ИТН би получила 1,4%, а АПС - 1,3%. В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като „Синя България“, „Антикорупционен блок“ и т.н., показват оповестените днес данни от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“.

Данните са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи. При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи - 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.