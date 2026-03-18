Формацията на Радев пада
и се приближава до ГЕРБ

Днес, 08:38
Само 2.5 % е разликата между първите две политически формации
56% от българите казват, че ще гласуват. Мобилизацията за вот остава в сила. Това заяви пред БТВ Добромир Живков от "Маркет Линкс". То е финансирано и реализирано от бТВ и "Маркет линкс", проведено в страната сред 1006 лица от 7 до 15 март 2026 г. по метода на лично интервю и онлайн анкета.

Това е първото социологическо изследване, в което фигурира "Прогресивна България" с името си, а не просто като формация на Румен Радев. 

Според проучването ако изборите бяха днес, "Прогресивна България" ще получи 21.1%; ГЕРБ-СДС - 18.6%; ПП-ДБ - 12%; ДПС - 7.2%; "Възраждане" - 4.9%; "БСП - Обединена левица" - 3.0%.

"Какво видяхме от заявката, която прави президентът през последните месеци. Видя се, че той предпочита да дава изявления вместо да дава интервюта в студиото. По-скоро атакува опозиционно кабинета, а не статуквото, срещу което се бори. Второто нещо, започнаха да излизат алтернативни политически субекти, които да оберат протестния вот.", каза Живков и допълни, че има висок дял на нерешилите за коя партия ще гласуват. Той предупреди, че 2/3 от хората решават в последните три дни, което не позволява да се види цялата картина.Според данните от това проучване, само тройна коалиция може да осигури мнозинство в бъдещия НС.

