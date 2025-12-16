Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Алфа Рисърч": 40% от българите биха гласували за нова партия

По-малко от една десета подкрепят управленска коалиция с участието на ГЕРБ и ДПС, показва социологическо проучване

Днес, 14:00
Алфа Рисърч

По-малко от 8% от българите биха подкрепили управление с участието на ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало"; 17 на сто застават зад коалиция около ГЕРБ, но без формацията на Делян Пеевски; 16 на сто предпочитат управляваща коалиция, която да събере други партии; но най-много – 40%, очакват управление около "нова политическа сила". Това показва проучване на обществено политическите нагласи, проведено от агенция "Алфа Рисърч".

Според изследователите в обществото липсват както ясна представа, така и консенсус, каква да е тази формация. "Ако Румен Радев излезе лично със свой политически проект, той може да привлече около половината от тези избиратели. Останалите 20 на сто се разпръскват между различни други хипотетични проекти – евроскептични и националистически; десни; центристки, социал-демократически; проевропейски", коментират те.

Протестите срещу подалото оставка правителство на Росен Желязков се ползват с "много високо, национално по обхват, одобрение". С тях се солидаризират 59% от анкетираните, 16% не ги подкрепят, а 25% ги смятат за справедливи, но се опасяват от "нежелана политическа алтернатива".

Сред твърдо решилите да гласуват 21% подкрепят ГЕРБ, 18% - ПП-ДБ, 12% застават зад "Възраждане", а 9% - зад ДПС. Бариерата за влизане в парламента биха надскочили също БСП и МЕЧ. Извън Народното събрание биха останали ИТН, АПС и "Величие". До урните биха отишли между 300 и 500 хиляди повече избиратели, отколкото на предните избори.

Бойко Борисов запазва доверие от 22%, но недоверието към него достига 59%. Лидери на ПП-ДБ, като Асен Василев и Ивайло Мирчев, имат около 15 на сто одобрение, а Делян Пеевски на ДПС – по-малко от 6 на сто. При всички известни политически фигури неодобрението надхвърля 50%. Президентът Румен Радев е с доверие от 35%, срещу 33% недоверие и 32% неутрално отношение.

Българите имат поляризирана равносметка за отминаващата година. 23 на сто я оценяват като по-добра от предишната, 26 на сто я смятат за по-лоша, а 51 на сто не отчитат съществена промяна. Увереност, че следващата година ще е успешна за тях изразяват 35%, на противоположното мнение са 27%, а 38% не очакват нищо ново.

Изследването е проведено в периода 5 – 12 декември 2025г. и е част от регулярния мониторинг на "Алфа Рисърч". Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Алфа Рисърч, социологическо проучване

Още новини по темата

Три партии се събират на второ място при избори днес
22 Септ. 2025

"Маркет линкс": При нов предсрочен вот АПС и ИТН са вън от парламента
12 Септ. 2025

"Алфа Рисърч": От партийните лидери най-одобряван е Борисов
16 Юли 2025

46.5% подкрепят смяната на лева с евро срещу 46.8% против
12 Юни 2025

54% от младите не вярват, че имат влияние в обществото
10 Юни 2025

66% от българите не харесват кабинета "Желязков"
24 Апр. 2025

Едва 20% от българите вярват в ползата от изкуствения интелект
05 Апр. 2025

Доверието в честността на изборите е исторически ниско
19 Март 2025

ДПС-НН изпреварва "Възраждане" при предсрочен вот

06 Март 2025

Близо 60% от българите не харесват кабинета "Желязков"
22 Февр. 2025

46% от българите нямат мнение за Росен Желязков
23 Яну. 2025

58,5% от българите не вярват, че страната е на прав път

26 Дек. 2024

"Мяра": 75,9% от българите искат правителство с компромиси
23 Дек. 2024

Радев и Киселова са с най-висок рейтинг
23 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ