"Алфа Рисърч": 40% от българите биха гласували за нова партия

По-малко от 8% от българите биха подкрепили управление с участието на ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало"; 17 на сто застават зад коалиция около ГЕРБ, но без формацията на Делян Пеевски; 16 на сто предпочитат управляваща коалиция, която да събере други партии; но най-много – 40%, очакват управление около "нова политическа сила". Това показва проучване на обществено политическите нагласи, проведено от агенция "Алфа Рисърч".

Според изследователите в обществото липсват както ясна представа, така и консенсус, каква да е тази формация. "Ако Румен Радев излезе лично със свой политически проект, той може да привлече около половината от тези избиратели. Останалите 20 на сто се разпръскват между различни други хипотетични проекти – евроскептични и националистически; десни; центристки, социал-демократически; проевропейски", коментират те.

Протестите срещу подалото оставка правителство на Росен Желязков се ползват с "много високо, национално по обхват, одобрение". С тях се солидаризират 59% от анкетираните, 16% не ги подкрепят, а 25% ги смятат за справедливи, но се опасяват от "нежелана политическа алтернатива".

Сред твърдо решилите да гласуват 21% подкрепят ГЕРБ, 18% - ПП-ДБ, 12% застават зад "Възраждане", а 9% - зад ДПС. Бариерата за влизане в парламента биха надскочили също БСП и МЕЧ. Извън Народното събрание биха останали ИТН, АПС и "Величие". До урните биха отишли между 300 и 500 хиляди повече избиратели, отколкото на предните избори.

Бойко Борисов запазва доверие от 22%, но недоверието към него достига 59%. Лидери на ПП-ДБ, като Асен Василев и Ивайло Мирчев, имат около 15 на сто одобрение, а Делян Пеевски на ДПС – по-малко от 6 на сто. При всички известни политически фигури неодобрението надхвърля 50%. Президентът Румен Радев е с доверие от 35%, срещу 33% недоверие и 32% неутрално отношение.

Българите имат поляризирана равносметка за отминаващата година. 23 на сто я оценяват като по-добра от предишната, 26 на сто я смятат за по-лоша, а 51 на сто не отчитат съществена промяна. Увереност, че следващата година ще е успешна за тях изразяват 35%, на противоположното мнение са 27%, а 38% не очакват нищо ново.

Изследването е проведено в периода 5 – 12 декември 2025г. и е част от регулярния мониторинг на "Алфа Рисърч". Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.