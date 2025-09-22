Медия без
Три партии се събират на второ място при избори днес

Правителството на Росен Желязков не е одобрявано от 2/3 от анкетираните в изследването на "Мяра"

Днес, 11:47
Мяра

Три партии са събрани в рамките на само 0.3% в битката за второто място, ако през този месец имаше парламентарни избори.

Това показва социологическо проучване на агенция "Мяра", проведено лице в лице с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани.

Според данните, при избори през септември ГЕРБ-СДС щеше да спечели убедително с 26,9%. Но за подгласник битката би била жестока: ПП-ДБ би събрала 13,9% от гласовете, "Възраждане" – 13,7%, "ДПС - НН" - 13,6%.

Това се дължи на "все по-оспорваното укрепване на "ДПС - Ново начало" в последните месеци, на известна ерозия при ПП-ДБ и на утвърждаване на позициите при "Възраждане", анализират от "Мяра".

Другите партии са доста по-назад - БСП би получила 6,7%, но МЕЧ излиза много близо до левицата - 6,6%. ИТН е с 5,3%, а "Величие" също би минала котата за влизане в парламента с 4,5%. "Алиансът за права и свободи" на Ахмед Доган трайно губи позиции и остава много под чертата с 2,6%.

 

Неодобрение на правителството

На фона на споменатите 26.7% при евентуални избори, правителството на Росен Желязков, уж доминирано от ГЕРБ-СДС, среща голямо неодобрение - повече от 2/3 (69.2%), докато едва 17,4% от анкетираните имат положително отношение (останалите се колебаят).

"Подобно намаляване на доверието в хода на мандата е очаквано, но вероятно се усилва и от бързо натрупаните напрежения от последните месеци, както и от засилване на противопоставянето с опозиционните сили по отделни теми и казуси", смятат от "Мяра".

Същевременно президентът Румен Радев се радва на повече положителни от отрицателни оценки - 44,6% срещу 37,9%. Останалите анкетирани се колебаят. 

