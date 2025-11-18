81% от българите смятат, че у нас няма истинска демокрация

Изумителните 81 процента от българските граждани смятат, че у нас няма истинска демокрация. Това показват данни от проучване на социологическата агенция "Мяра". Едва 14.6 на сто вярват в автентичността на българската демокрация. Най-убедени, че демокрацията не е истинска, са най-възрастните - разочарованието при тях клони към единодушие, допълват от агенцията.

57.6% не мислят, че у нас има действаща пазарна икономика, а 35% смятат, че това, което имаме у нас, все пак е действителното пазарно стопанство. Картината при най-младите е контрастна - там убедените, че пазарът действа реално, са мнозинство.

"Проличава важен, тревожен и любопитен симптом, който се улавя от различни изследователи в годините и тук се вижда за пореден път – както се долавяше убеждението, че не сме живели в истински социализъм, сега явно личи мнение, че това не са истинска демокрация и пазар. Застаряването на обществото допълнително подчертава разочарованието", коментират социолозите.

Мнозинството (78%) счита, че преходът все още продължава. Само 15.5 на сто приемат, че той е приключил.

Най-смайващо в проучването е, че 60 процента вярват, че бившата Държавна сигурност все още управлява политическите процеси в България. "Без значение дали става дума за конспиративно съзнание, или пък за преценка на реалности, схващането на мнозинствата е, че близкото минало все още определя днешните ни дни", посочват от "Мяра".

Според агенцията "картината ясно показва и възможна обществена наивност пред капиталистическите реалности и поколенски разломи".

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция "Мяра", проведен между 12 и 17 ноември 2025 г. сред 807 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.