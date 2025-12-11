"Маркет линкс": Разликата между ГЕРБ и ПП-ДБ е вече под 3 на сто

Разликата между ГЕРБ и ППI-ДБ е вече под 3 на сто, ДПС на Пеевски се е свила с 4 на сто, а при предсрочни избори в парламента ще влязат 6 партии. Това обяви социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков при представянето на резултатите от националното проучване. Изследването е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“ и е проведено сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Според неговите резултати ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа. Втори са ПП-ДБ с 14,7% подкрепа. Трети са „Възраждане“ с 9,3% подкрепа, а четвърти „ДПС-Ново начало“ с 9,1% подкрепа. Пети са МЕЧ с 5,3%, а шести БСП с 4,7% подкрепа.

„Очевиден е сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%“, обяви социологът от „Маркет ЛИНКС“.

Наблюдава се мобилизация на подкрепящите ПП-ДБ. „Възраждане“ остават устойчиви, а при „ДПС-Ново начало“ също има спад с около 4%. Под 4-процентната бариера, ако изборите бяха днес, остават „Величие“, „Има такъв народ“ и АПС.

В изследването не е предвидена евентуална партия на Румен Радев. Живков обясни, че за първи път имало обаче 25 на сто от хората, които със сигурност ще гласуват, които не знаят за кого ще гласуват

„Изглежда, че политическите фигури понастоящем – тези, които са свързани с управлението - търпят спад. Бойко Борисов, който обикновено е с около 21-24% одобрение, сега е в ниската си точка на одобрение и в пик на неодобрението – 88%“, коментира Живков.

Относно президента Румен Радев той посочи, че „погледите към него се връщат“ и то най-вече по отношение на намаляване на недоверието към него. „Той, както обичайно, остава единствената публична фигура, която е с позитивен рейтинг“, допълни Живков.

„До известна степен се възстановява доверието в опозиционните лидери“, каза още социологът.

„Слави Трифонов очевидно е в съвсем различна ситуация от април и юни 2021 г. именно с разочарованието, че не успя да изпълни заявката, с която дойде на политическата сцена“, коментира Добромир Живков и добави, че рекордно е недоверието към Делян Пеевски – 81%.

Има ясна тенденция на политизиране на българското общество – връщане отново в темите, които са свързани с управлението. Отново голяма част от българите са готови да гласуват – над 3,4 милиона могат да излязат до урните в настоящия момент.

Според изследването протестите водят до невиждана обществена консолидация. Обществото знае точно за какво протестира - срещу системата, срещу Борисов и Пеевски, срещу този модел на управление, и срещу бюджета.

82% от запитаните смятат, че протестите са срещу модела на управление, сочи изследване на "Маркет Линкс". Тези протести са персонално срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това е изключително рядко обединение на обществото, смятат от Агенцията.

Единствено хората, които гласуват за ГЕРБ и ДПС-Ново начало, не подкрепят протестите, но симпатизантите на БСП и ИТН подкрепят протестите.