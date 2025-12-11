Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Маркет линкс": Разликата между ГЕРБ и ПП-ДБ е вече под 3 на сто

Има голям спад на готовите да гласуват за ГЕРБ и за ДПС на Делян Пеевски, сочи социологическо изследване

Днес, 08:48
Скрийншот БТВ

Разликата между ГЕРБ и ППI-ДБ е вече под 3 на сто, ДПС на Пеевски се е свила с 4 на сто, а при предсрочни избори в парламента ще влязат 6 партии. Това обяви социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков при представянето на резултатите от националното проучване. Изследването е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“ и е проведено сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Според неговите резултати ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа. Втори са ПП-ДБ с 14,7% подкрепа. Трети са „Възраждане“ с 9,3% подкрепа, а четвърти „ДПС-Ново начало“ с 9,1% подкрепа. Пети са МЕЧ с 5,3%, а шести БСП с 4,7% подкрепа.

„Очевиден е сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%“, обяви социологът от „Маркет ЛИНКС“.

Наблюдава се мобилизация на подкрепящите ПП-ДБ. „Възраждане“ остават устойчиви, а при „ДПС-Ново начало“ също има спад с около 4%. Под 4-процентната бариера, ако изборите бяха днес, остават „Величие“, „Има такъв народ“ и АПС.

В изследването не е предвидена евентуална партия на Румен Радев. Живков обясни, че за първи път имало обаче 25 на сто от хората, които със сигурност ще гласуват, които не знаят за кого ще гласуват

„Изглежда, че политическите фигури понастоящем – тези, които са свързани с управлението - търпят спад. Бойко Борисов, който обикновено е с около 21-24% одобрение, сега е в ниската си точка на одобрение и в пик на неодобрението – 88%“, коментира Живков.

Относно президента Румен Радев той посочи, че „погледите към него се връщат“ и то най-вече по отношение на намаляване на недоверието към него. „Той, както обичайно, остава единствената публична фигура, която е с позитивен рейтинг“, допълни Живков.

„До известна степен се възстановява доверието в опозиционните лидери“, каза още социологът.

„Слави Трифонов очевидно е в съвсем различна ситуация от април и юни 2021 г. именно с разочарованието, че не успя да изпълни заявката, с която дойде на политическата сцена“, коментира Добромир Живков и добави, че рекордно е недоверието към Делян Пеевски – 81%.

Има ясна тенденция на политизиране на българското общество – връщане отново в темите, които са свързани с управлението. Отново голяма част от българите са готови да гласуват – над 3,4 милиона могат да излязат до урните в настоящия момент.

Според изследването протестите водят до невиждана обществена консолидация. Обществото знае точно за какво протестира - срещу системата, срещу Борисов и Пеевски, срещу този модел на управление, и срещу бюджета. 

82% от запитаните смятат, че протестите са срещу модела на управление, сочи изследване на "Маркет Линкс". Тези протести са персонално срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това е изключително рядко обединение на обществото, смятат от Агенцията.

Единствено хората, които гласуват за ГЕРБ и ДПС-Ново начало, не подкрепят протестите, но симпатизантите на БСП и ИТН подкрепят протестите. 

Скрийншот БТВ
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Маркет Линкс, социологическо изследване

Още новини по темата

81% от българите смятат, че у нас няма истинска демокрация
18 Ноем. 2025

"Мяра": За 700 000 българи водата у дома спира често
19 Септ. 2025

"Маркет линкс": При нов предсрочен вот АПС и ИТН са вън от парламента
12 Септ. 2025

"Маркет ЛИНКС": "Възраждане" и "ДПС – НН" се борят за третото място

07 Май 2025

Делян Пеевски и Кирил Петков се изравниха по рейтинг
03 Апр. 2025

ДПС-НН изпреварва "Възраждане" при предсрочен вот

06 Март 2025

Радев и Киселова са с най-висок рейтинг
23 Дек. 2024

37% от хората искат пълно касиране на изборите
21 Ноем. 2024

Пеевски настига Доган, сочи изследване на "Маркет линкс"
22 Окт. 2024

“Маркет Линкс": 6 партии в НС, като БСП пада, а ИТН е вън
03 Окт. 2024

"Величие" и ИТН засега изпадат от новия парламент
28 Авг. 2024

Маркет линкс: ГЕРБ води със 7,7% пред ПП-ДБ
01 Авг. 2024

"Маркет линкс": Най-много хора искат предсрочни избори
28 Юни 2024

Колебаещите се ще намалят разликата между ГЕРБ и ПП-ДБ
05 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ