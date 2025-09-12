"Маркет линкс": При нов предсрочен вот АПС и ИТН са вън от парламента

БГНЕС При предсрочен вот някои от парламентарните партии няма да прескочат изборната бариера

Коалицията ГЕРБ-СДС запазва лидерството си, а АПС и ИТН няма да влязат в парламента, ако изборите за парламент бяха днес. Това показва проучване на „Маркет линкс“.

"Усещането на обществото в България е, че все повече се губят свободи, че все повече се ограничават свободи, увеличаване непропорционално на властта и концентрацията ѝ в определени политически кръгове и лидери", заяви социологът от „Маркет линкс“ Добромир Живков, който представи ново проучване на електоралните нагласи и доверието в институциите.

Не изглежда правителството самостоятелно да управлява държавата, добави Живков пред бТВ: „Изглежда, че то стои отпред, а зад премиера и зад кабинета има други фактори, които взимат решения. Г-н Борисов се изявява не просто като лидер на най-голямата политическа сила, а като човекът, който управлява държавата. Също така виждаме как се концентрира допълнително и все повече власт в ръцете на г-н Пеевски чрез институции и лица, близки до неговия кръг. В този смисъл общото усещане е, че държавата се управлява по непрозрачен начин“.

Традиционно парламентът е с най-ниско доверие сред българските институции. Едва 11% е доверието на обществото към Народното събрание. Съдебната система и в частност прокуратурата е другата институция с най-ниско доверие сред българите.

Симпатизантите на ПП-ДБ, „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“ изразяват най-голямо неодобрение към работата и на парламента, и на съдебната система.

В края на лятото мобилизацията за бъдещ предсрочен вот пада. 41% от българите са „за“ предсрочни избори, 23% казват „по-скоро да“, 13% не знаят, 6% отговарят „по-скоро не“, а 17% са категорично несъгласни.

Ако изборите бяха днес, няма особено разместване в партийната подкрепа според данните на „Маркет линкс“.

ГЕРБ-СДС се ползва с подкрепата на 22,8% от избирателите и запазва мястото си на първа политическа сила. На второ място е ПП-ДБ с 13,3% подкрепа, следвани от ДПС-Ново начало с 12,6%, четвърти са „Възраждане“ с 9,7%. На пето място е левицата с 5% вот, на шесто МЕЧ, които леко отлепят от чертата с 4,2% подкрепа, „Величие“ са на ръба с 4,1%.

При предсрочен вот АПС на Ахмед Доган изпада от парламента, както и „Има такъв народ“ на Слави Трифонов. Настоящият коалиционен партньор в управлението събира едва 3% подкрепа.

Проучването не отчита нова потенциална партия на президента Румен Радев. Според Добромир Живков подкрепа за него ще дойде от хората, които не гласуват.