Пет формации влизат в следващия парламент

Пет политически сили са сигурни участници в следващото 52-ро Народно събрание, показват проучвания на "Алфа Рисърч" и "Маркет Линкс", представени тази вечер по bTV. Това са "Прогресивна България", ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС и "Възраждане".

Според "Алфа Рисърч" 29.4% от решилите да гласуват са избрали коалицията на Румен Радев, следвана от ГЕРБ с 20.7%. ПП-ДБ печели 11.5%, партията на Делян Пеевски взима 9.9%, а на Костадин Костадинов - 6.8%. Под 4-процентната бариера остават БСП (3.8 на сто) и МЕЧ (3.3 на сто).

Класирането при "Маркет Линкс" е същата, но с малко по-различни числа: "Прогресивна България" с 24.4%, ГЕРБ - 18.6%, ПП-ДБ - 11.1%, ДПС - 8.8% и "Възраждане" - 4.6%. Отново най-близо до бариерата, без да успеят да я прескочат, са партиите на Крум Зарков (3.1 на сто) и на Радостин Василев (2.7 на сто).

Първото проучване е дело на Алфа Рисърч, финансирано от БТВ, проведено сред 1000 пълнолетни лица в периода 12-20 март чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Второто проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет Линкс, е проведено сред 1008 пълнолетни лица в периода 17-21 март по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.