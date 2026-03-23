Пет формации влизат в следващия парламент

ПБ, ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС и "Възраждане" ще прескочат бариерата, сочат проучвания на "Алфа Рисърч" и "Маркет Линкс"

23 Март 2026
Сега

Пет политически сили са сигурни участници в следващото 52-ро Народно събрание, показват проучвания на "Алфа Рисърч" и "Маркет Линкс", представени тази вечер по bTV. Това са "Прогресивна България", ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС и "Възраждане".

Според "Алфа Рисърч" 29.4% от решилите да гласуват са избрали коалицията на Румен Радев, следвана от ГЕРБ с 20.7%. ПП-ДБ печели 11.5%, партията на Делян Пеевски взима 9.9%, а на Костадин Костадинов - 6.8%. Под 4-процентната бариера остават БСП (3.8 на сто) и МЕЧ (3.3 на сто).

Класирането при "Маркет Линкс" е същата, но с малко по-различни числа: "Прогресивна България" с 24.4%, ГЕРБ - 18.6%, ПП-ДБ - 11.1%, ДПС - 8.8% и "Възраждане" - 4.6%. Отново най-близо до бариерата, без да успеят да я прескочат, са партиите на Крум Зарков (3.1 на сто) и на Радостин Василев (2.7 на сто).

Първото проучване е дело на Алфа Рисърч, финансирано от БТВ, проведено сред 1000 пълнолетни лица в периода 12-20 март чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Второто проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет Линкс, е проведено сред 1008 пълнолетни лица в периода 17-21 март по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Още новини по темата

Коалицията на Радев ще вземе държавни пари за предизборна реклама
23 Март 2026

Втора агенция даде огромна преднина на Радев пред ГЕРБ
23 Март 2026

ГЕРБ отива на избори със старото си партийно ръководство
22 Март 2026

"Прогресивна България" разчита на кадри на Доган и БСП
22 Март 2026

"Мяра": Партията на Радев пада, но все още води с 10% пред ГЕРБ
20 Март 2026

ЦИК отстрани македонски гражданин от изборите
20 Март 2026

"Биг Брадър" щурмува парламента

20 Март 2026

Един кандидат за парламента се пробва в две партии
19 Март 2026

ЦИК изтегли номерата на участниците в изборите
18 Март 2026

Обсъжда се нова методика за проверка на машините за гласуване
18 Март 2026

Формацията на Радев пада и се приближава до ГЕРБ
18 Март 2026

Божанов и Атанасов се отказаха от лидерски места за изборите
17 Март 2026

Девет от водачите на ИТН са подсигурени с две листи
17 Март 2026

Шест услуги за изборите могат да бъдат заявявани по електронен път

17 Март 2026

